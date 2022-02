Nintendo Direct: tutti gli annunci e le novità

Il futuro riserva un mondo di possibilità per gli utenti di Nintendo Switch, per i mesi a venire. Nell’ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha presentato un’ampia gamma di nuovi titoli e contenuti in arrivo sulla sua console nel corso di quest’anno, fornendo inoltre dettagli inediti su alcuni giochi già annunciati, incluse le date di uscita.

La presentazione ha avuto come protagonisti Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports – un nuovo capitolo della serie Wii Sports compatibile con il gioco online – Mario Strikers: Battle League Football e Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Ampio spazio è stato riservato anche a Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe, che include 48 percorsi rimasterizzati tratti da diversi giochi della serie Mario Kart. Questo DLC a pagamento sarà acquistabile separatamente, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi.

Nel corso della presentazione è stato inoltre annunciato che Splatoon 3 arriverà in estate e sono stati forniti nuovi dettagli sulla sua modalità cooperativa, Salmon Run – Prossima ondata.

Gli RPG EarthBound e EarthBound Beginnings, invece, si sono uniti al catalogo di Nintendo Switch Online poco dopo la fine del Nintendo Direct.

Presente anche Kirby e la terra perduta, che arriverà su Nintendo Switch il 25 marzo.

Gli annunci hanno riguardato anche una variegata selezione di titoli di terze parti, come MLB The Show 22, Portal: Collezione da compagnia e il gioco free-to-play Disney Speedstorm di Disney e Pixar, oltre a numerosi remake e remaster di classici di SQUARE ENIX, come CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION, FRONT MISSION 1st: Remake e FRONT MISSION 2: Remake e LIVE A LIVE, che farà così il suo debutto in Occidente!

Il Nintendo Direct ha incluso anche un montaggio dedicato ad altri titoli presto disponibili su Nintendo Switch, come LEGO Brawls, un frenetico platform multiplayer in arrivo quest’estate, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, un avvincente picchiaduro ad arene in arrivo il 10 giugno, Two Point Campus, il simulatore di università in arrivo il 17 maggio, e Zombie Army 4: Dead War, che arriverà su Nintendo Switch il 26 aprile.

E ancora:

Infine, il gradito annuncio dell’aggiornamento gratuito per Metroid Dread, che introduce la Modalità Dread, in cui se Samus viene colpita anche una sola volta sarà game over, e la Modalità principiante, in cui recuperare Energia e Munizioni è più facile. Un secondo aggiornamento gratuito in arrivo ad aprile introdurrà la modalità Serie di boss, dove i giocatori affronteranno uno dopo l’altro vari boss del gioco.