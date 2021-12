Nintendo Switch accoglierà due esclusive PS4 nel 2022

Nintendo Switch si prepara ad accogliere nel 2022 due nuovi titoli finora esclusivi per PlayStation 4. Si tratta di 13 Sentinels: Aegis Rim e .hack//G.U. Last Recode, che verranno pubblicati sulla ibrida Nintendo rispettivamente il 22 aprile 2022 e il 10 marzo 2022.

Per chi non li conoscesse, 13 Sentinels: Aegis Rim è un titolo 2D a scorrimento dai toni sci-fi sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Atlus nel 2019. La trama coinvolge tredici storie intrecciate l'una all'altra, unite dal medesimo destino: evitare che i kaiju conquistino la Terra. Il titolo, finora un'esclusiva PS4, verrà rilasciato anche su Nintendo Switch (a quanto pare sia in digitale su Nintendo eShop che in versione fisica) in occasione del secondo anniversario dalla pubblicazione giapponese.

Il secondo titolo – anche se dovremmo parlare di collection – è .hack//G.U. Last Recode, la famosa saga sviluppata da CyberConnect2 e pubblicata da Bandai Namco. Nonostante lo scorso anno Bandai avesse escluso il porting, la serie arriverà su Nintendo Switch a marzo (in occasione del quindicesimo anniversario del franchise) completamente rimasterizzata. Includerà tutti e tre i capitoli originali (Rebirth, Reminisce e Redemption), a cui va ad aggiungersi un quarto volume tutto nuovo (Reconnection).

.hack//G.U. Last Recode è un JRPG ambientato in una sorta di MMORPG virtuale chiamato “The World”. I giocatori vestiranno i panni di Haseo, sulle tracce di un player chiamato “Tri-Edge” che ha ucciso la sua amica Shino nel gioco, lasciandola in coma nel mondo reale. Il titolo, originariamente pubblicato su PlayStation 2 (e successivamente rilasciato per PlayStation 4 in versione remaster) arriverà in contemporanea anche su Steam.