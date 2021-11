Nintendo Switch: giochi in uscita a dicembre 2021

Dopo un novembre ricco di novità videoludiche, cosa ci aspetterà da dicembre? Fra quelli degni di nota menzioniamo il divertentissimo Big Brain Academy: Sfida tra Menti, Monster Rancher 1 & 2 DX e Life is Strange: True Colors, disponibile per il momento soltanto in versione digitale, poiché quella fisica è in uscita a febbraio del 2022. Raccogliete tutti i vostri risparmi: ecco i titoli in uscita per Nintendo Switch a dicembre 2021:

Asterix & Obelix: Slap Them All!

2 dicembre 2021

Con il nuovo titolo sviluppato dalla Mr. Nuntz Studio tornerai nel mondo di Asterix e Obelix per una nuova avventura dei galli contro i romani in una veste grafica davvero particolare. Il gioco, infatti, presenta disegni realizzati a mano particolarmente fedeli alla serie originale a fumetti, così come le animazioni – realizzate appositamente per il gioco – ne ricalcano lo stile.

Big Brain Academy: Sfida tra Menti

3 dicembre

Chi ha la mente più allenata in famiglia? Cimentati in prove strizzacervello di cinque differenti categorie: Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione. Fino a quattro giocatori possono giocare contemporaneamente, oppure puoi confrontare il tuo punteggio cervellone con quello di giocatori da tutto il mondo nelle sfide fantasma.

Disney Magical World 2: My Happy Life

3 dicembre

Versione remaster dell'originale, pubblicato inizialmente su Nintendo 3DS. In questo simulatore di vita a tema Disney potrai costruire mobili e vestiti utilizzando speciali ingredienti, guidare una barca e tanto altro. Il gioco aggiunge anche nuovi personaggi dell'universo Disney.

Danganronpa Decadence

3 dicembre

Tre classici della serie Danganronpa sbarcano su Nintendo Switch: sono Danganronpa: Trigger Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, oltre al nuovo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp.

Life is Strange: True Colors

7 dicembre

Quarto capitolo dell'avventura grafica sviluppata da Deck Nine Games. Alex Chen ha sempre nascosto la sua maledizione: l'abilità soprannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e portare alla luce dei segreti nascosti da troppo tempo.

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!!

7 dicembre

Già bestseller nelle classifica di vendita in Giappone, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! offre un eccitante nuovo modo di vivere l’universo Yu-Gi-Oh!. Riempi il campo di battaglia con le tue carte ed evoca ripetutamente potenti mostri. Al tuo prossimo turno, ricostruisci la tua mano al completo, non importa quante carte hai giocato. Il momentum può cambiare improvvisamente: un momento hai il controllo totale del Duello, un attimo dopo l’avversario prende il sopravvento mettendoti in difficoltà.

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered

8 dicembre

Versione remaster della celebre avventura grafica uscita nel 2007. Sam è un cane-detective che vuole sempre giustizia, Max è un coniglio che ama il caos. Insieme sono i Freelance Police, un incredibile duo comico che lotta contro il crimine… a modo loro. Sam e Max tornano a dare la caccia al crimine indagando su Babbo Natale, sottomettendo un vulcano gigante e scontrandosi contro Eurotrash, un vampiro.

Monster Rancher 1 & 2 DX

9 dicembre

L'amata serie fa il suo trionfale ritorno su Nintendo Switch in una unica, straordinaria collezione. Alleva i tuoi mostri e addestrali a competere contro altre creature eccentriche in combattimenti e tornei. Con centinaia di diversi tipi di mostri, ognuno con le proprie abilità e abilità, ogni Rancher sarà in grado di allevare e addestrare un mostro che si adatta perfettamente alla sua personalità e al suo stile di gioco.

Shovel Knight Pocket Dungeon

13 dicembre

Insieme alla tua misteriosa guida Puzzle Knight ti farai strada tra i nemici a colpi di pala, ti procurerai nuove attrezzature e combatterai contro boss nuovi o conosciuti. Esplora un racconto con infiniti colpi di scena, vai all'avventura con i tuoi eroi preferiti e sfida un amico in frenetiche competizioni testa a testa, tutto con Shovel Knight Pocket Dungeon.

Gear.Club Unlimited 2 – Definitive Edition

14 dicembre

Premi a tavoletta e macina gli oltre 3.000 chilometri di tracciati che ti aspettano. In montagna, attraverso un parco naturale, nel mezzo del deserto o lungo la costa, difendi la tua posizione in oltre 250 gare, fra campionati, esibizioni e Grand Prix. Un punto di riferimento nei giochi di corse automobilistiche arcade su Nintendo Switch durante gli ultimi 3 anni, Gear.Club Unlimited 2 ritorna nella sua edizione definitiva e rivisitata.

Aeterna Noctis

15 dicembre

Un metroidvania complesso disegnato a mano in 2D, con combattimenti intensi e sezioni platform basate sulle abilità. Assumendo il ruolo del King of Darkness dovrai aiutarlo a riacquistare il suo potere in 16 aree diverse e collegate nel corso di un'epica storia originale.