Nintendo Switch: giochi in uscita a gennaio 2022

Il nuovo anno sta per arrivare e porterà con sé una carrellata di nuovi titoli per Nintendo Switch tutti da giocare. Il più interessante è senza dubbio Leggende Pokémon: Arceus, attesissimo ultimo nato in casa Game Freak che prospetta una vera e propria rivoluzione per il brand Pokémon. Il gioco, pur in uscita a fine mese, monopolizzerà tutta l'attenzione su di sé, ma i possessori di Nintendo Switch potranno ingannare l'attesa con qualche altra perla da non perdere. Parliamo, ad esempio, di Arcadia Fallen (una visual novel/roleplay) e Astroneer, un interessante sandbox a tema spaziale.

Ecco i titoli in uscita a gennaio 2022:

Arcadia Fallen / 5 gennaio 2022

Arcadia Fallen è una visual novel fantasy/moderna in cui le tue scelte modellano la personalità del tuo personaggio. Sarai timido, audace o quello che fa sempre battute? Interpreta il ruolo di un giovane apprendista alchimista legato controvoglia a uno spirito illegale. Improvvisamente sarai trascinato in una guerra tra umanità e magia, dovrai unirti a un gruppo di improbabili eroi per sfuggire al tuo destino, sperando di salvare il mondo nel frattempo. Immergiti in questa bellissima esperienza di gioco di ruolo che combina la splendida estetica degli anime di ispirazione giapponese con l'incantevole narrazione scandinava. Nel loro viaggio, il tuo alchimista sarà affiancato da un gruppo di cinque compagni, quattro dei quali con cui potrai stringere relazioni romantiche.

Astroneer / 13 gennaio 2022

Astroneer è ambientato nel XXV secolo, all'epoca di scoperte intergalattiche che portano gli Astroneer, pionieri delle stelle, a esplorare le estreme frontiere dello spazio, rischiando la vita in ambienti ostili per svelare i misteri dell'universo. In quest'avventura i giocatori possono collaborare per costruire basi personalizzate sulla superficie o sottoterra, creare veicoli per esplorare un vasto sistema solare e utilizzare il terreno per creare qualsiasi cosa riescano a immaginare. La creatività e l'ingegno permetteranno ai giocatori di accumulare risorse e di arricchirsi in emozionanti avventure planetarie! In Astroneer puoi: Rimodellare il terreno sotto i tuoi piedi come se fosse creta.

Sopravvivere su pianeti creati nei dettagli che potrai esplorare, plasmare e attraversare a piacimento.

Unire elementi e oggetti per costruire basi e veicoli.

Giocare con quattro amici online in modalità co-op drop-in/drop-out.

Svelare i misteri del sistema solare.

Leggende Pokémon: Arceus / 28 gennaio 2022

Esplora una vasta regione incontaminata e preparati a fare nuove scoperte in Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch. Osserva, cattura e studia Pokémon selvatici in questo immenso gioco di ruolo e azione ambientato in un'epoca remota, quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. Nel corso della tua avventura attraverserai i maestosi paesaggi di Hisui, alla ricerca di Pokémon da studiare per creare il primissimo Pokédex della regione. Questa regione, che in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente prenderà il nome di Sinnoh, ospita meraviglie naturali, panorami mozzafiato e un gran numero di Pokémon selvatici. Si dice che l'enigmatico Arceus custodisca la chiave per fare luce sul bizzarro fenomeno che affligge alcuni Pokémon di questa regione. Ma che ruolo avrà questo Pokémon leggendario nella tua avventura?

Altri titoli per Nintendo Switch in arrivo