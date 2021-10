Nintendo Switch: giochi in uscita a novembre 2021

Novembre, insieme ai primi freddi autunnali, porterà con sé anche una carrellata di titoli con cui passare il tempo. Fra quelli più interessanti troviamo Just Dance 2022, Shin Megami Tensei V e gli attesissimi remake Pokémon Diamante Splendente e Perla Lucente. Pronti a dare fondo a tutti i vostri risparmi? Ecco i migliori giochi in uscita per Nintendo Switch nel mese di novembre 2021.

Just Dance 2022

4 novembre 2021

Il classico Ubisoft torna con una versione nuova, aggiornata e ricca di novità. Balla a ritmo delle tue canzoni preferite e sfida gli amici o la famiglia in una lotta all'ultima skill. Il titolo sarà disponibile anche per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia.

Animal Crossing “Happy Home Paradise”

5 novembre 2021

Il primo DLC del gioco cult per Nintendo Switch, Animal Crossing, è in arrivo con tantissime novità e un'avventura inedita tutta la giocare. Parliamo dell'isola vacanze, il sogno di ogni animaletto stressato dalla durissima vita del dolce far niente: qui potremo decorare case, interni ed esterni, imparare nuove tecniche di design e portarle con noi sulla nostra isola principale.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition

11 novembre 2021

Per celebrare i 20 anni di Grand Theft Auto III, Rockstar Games rilascerà una interessante trilogia che riporta al presente alcuni classici dell'immortale saga di GTA con migliorie grafiche e di gameplay. All'intero del pacchetto (e acquistabili anche separatamente) troverai: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grabd Theft Auto: San Andreas.

Shin Megami Tensei V

12 novembre 2021

Il quinto capitolo della fortunata serie di Shin Megami Tensei arriverà a novembre sugli schermi della portatile Nintendo. Il titolo, ambientato in una Tokyo post-apocalittica e posseduta da demoni, sarà caratterizzato da un gameplay dove le scelte del giocatore vorranno dire tutto. In una eterna lotta fra Divinità e demoni, la scelta è solo tua.

Pokémon Diamante Splendente e Pokémon Perla Lucente

18 novembre 2021

I remake degli attesissimi giochi di quarta generazione sono qui. Torna a Sinnoh in una rinnovata veste grafica chibi-style e rivivi l'emozione della terra delle divinità Pokémon – Arceus, Dialga, Palkia e l'oscuro Giratina – arricchita da novità e gradite aggiunte.

Beyond a Steel Sky

29 novembre 2021

L'adventure game dai toni cyberpunk sviluppato da Revolution Software è in arrivo anche su Nintendo Switch. Il titolo è il sequel di Beneath a Steel Sky, uscito nel 1994. Il gioco verrà rilasciato anche per PC, PS4, Xbox One, Xbos Series X/S e Switch.