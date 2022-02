Nintendo Switch ha superato le vendite di Wii. Un risultato decisamente niente male, considerato il grande peso che ha avuto la console Wii durante la sua generazione.

Parlando di numeri, Switch ha spedito ai rivenditori, nell'ultimo trimestre ottobre-dicembre 2021, 10,67 milioni di unità, nonostante la carenza di semiconduttori. Un risultato che porta al totale di 103,54 milioni di unità piazzate sul mercato. Quindi, in meno di cinque anni, Switch ha superato i 101,63 milioni di Wii immesse sul mercato.

Nintendo è stata evidentemente meno colpita dallo shortage rispetto ad altre aziende, Sony, ad esempio, ha riferito di aver venduto 3,9 milioni di console nello stesso periodo. È importante ricordare che, nel frattempo, Nintendo ha pure rilasciato il nuovo modello OLED di Switch.

Nintendo Switch tritasassi, ma le previsioni sono in ribasso

Nonostante il superamento dell'ottimo Wii, Nintendo ha rivisto le previsioni di vendita per il prossimo anno fiscale: l'azienda ora prevede di spedire 23 milioni di unità contro le 24 milioni previste lo scorso novembre, già a sua volta in ribasso rispetto ai 25,5 milioni precedentemente previsti.

Per quanto riguarda i videogiochi, i remake di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente hanno venduto molto bene, con 13,97 milioni di unità. Mario Party Superstars ha venduto 5,43 milioni di unità, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha venduto 3,85 milioni e Metroid Dread ha venduto 2,74 milioni, un risultato importante per un franchise storicamente di nicchia.

Infine Nintendo ha appena rilasciato il ben accolto Pokémon Legends: Arceus, che dovrebbe dare un certo boost alle vendite di software in questo trimestre. L'unico altro titolo first party importante in calendario è Kirby e la Terra Dimenticata a marzo.