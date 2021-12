Nintendo Switch, nell'eShop spunta una nuova sezione con i titoli "più giocati di recente"

Indeciso sul prossimo gioco da acquistare? Nintendo ha appena aggiornato il suo eShop aggiungendo un'utilissima sezione con quelli più giocati dai player. La novità si trova proprio nella home page del market digitale, scrollando verso la fine. Scorrendo fra i titoli possiamo trovarne alcuni fra i più famosi, come i recenti Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, Shin Megami Tensei V, The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Animal Crossing: New Horizons. Ma anche altri meno “conosciuti”, come Disgaea 6: Defiance of Destiny, Grandia o Garden Paws. Curiosamente, fra i più giocati compaiono anche applicazioni che nulla hanno a che vedere con poligoni e combattimenti, come YouTube e AAA Clock.

Requisito fondamentale per entrare a far parte della gloriosa sezione dei più giocati è registrare il tempo medio di gioco più alto, insieme ad almeno 1.000 giocatori attivi, nelle ultime due settimane. Curiosi di sapere quali sono i titoli “più giocati di recente”? Al momento sull'eShop italiano sono ben 99. Questa funzione, come scritto in calce alla sezione, utilizza i dati di gioco degli utenti che hanno scelto di autorizzare la condivisione nella sezione “Informazioni sull'utilizzo” dal menu “Altre Impostazioni” del proprio account Nintendo.

Nintendo eShop, cosa contiene la sezione “Più giocati di recente”?

Ecco l'elenco completo dei 99 giochi, aggiornati al 6 dicembre: