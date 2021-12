Nintendo Switch si aggiorna alla versione 13.2.0, ecco le novità

Nintendo Switch riceve – un po' inaspettatamente – il nuovo aggiornamento alla versione 13.2.0 del firmware.

L'update è stato rilasciato la notte scorsa e permetterà alla console della grande N di migliorare sul fronte della stabilità. Non ci sono tuttavia grandi modifiche per quanto riguarda le feature.

Una grossa novità arriva per quanto riguarda il mercato cinese: secondo il dataminer OatmealDome, sembra infatti che Nintendo abbia introdotto il supporto al CADPA, ovvero un nuovo sistema cinese di classificazione dei contenuti dei videogiochi, simile al nostro PEGI.

Giocando con Nintendo Switch in Cina, dunque, apparirà durante l'avvio di un videogioco un bollino che riporta l'età consigliata per poter usufruire del titolo. Si tratta sostanzialmente del cambiamento più importante con questo nuovo firmware.

Leggendo anche le informazioni ufficiali sul sito Nintendo.it, viene specificato che con la versione 13.2.0 pubblicata l'1 dicembre ci sono “miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti”.

Come eseguire l'aggiornamento

Nella maggior parte dei casi, la console Nintendo Switch scaricherà automaticamente l'aggiornamento di sistema più recente, se collegata a Internet. Se necessario, è possibile verificare la versione di sistema attuale e avviare l'aggiornamento manualmente dal menu Impostazioni di sistema.

