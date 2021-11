Nintendo Switch supera quota 92 milioni di unità vendute

Dopo EA, Ubisoft e Capcom, è giunto il momento di tirare le somme anche per Nintendo, che ha recentemente pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre (Q2 2021). Il dato più entusiasmante riguarda Nintendo Switch, che dal 1 luglio al 30 settembre 2021 ha venduto 8.3 milioni di unità, per un totale di ben 92.87 milioni di console spedite in tutto il mondo.

Durante gli ultimi mesi, l'ammiraglia del produttore giapponese ha generato incassi pari a 1.86 miliardi, registrando un'importante crescita rispetto allo scorso anno. Le vendite fanno riferimento soltanto ai modelli standard e lite, non sono inclusi i dati relativi alla nuova Switch OLED, arrivata sul mercato soltanto ad inizio ottobre.

Nonostante i dati raccolti siano comunque entusiasmanti, Nintendo ha scelto di ridimensionare le aspettative per l'anno fiscale in corso, che terminerà il prossimo 31 marzo 2022. Si passa dai precedenti 25.5 milioni ai “soli” 24 milioni di unità, una previsione ridotta a causa della carenza di chip e delle conseguenti difficoltà produttive dell'ultimo anno. È pur vero, però, che il prossimo semestre sarà fortemente influenzato dalle vendite del nuovo modello OLED, che ha riacceso l'interesse verso la piattaforma di gioco e sta già registrando un ottimo riscontro da parte dei giocatori. Molti utenti hanno scelto di effettuare l'updgrade alla nuova Switch OLED, che introduce un display più ampio e di miglior qualità e una serie di novità minori.

Per chi fosse interessato all'acquisto di una Nintendo Switch OLED, vi invitiamo a monitorare la pagina Amazon, presto la console ibrida giapponese tornerà disponibile al prezzo di 349,99€.