Non hai mai giocato a GTA V? Ora la Premium Edition è a metà prezzo

Grand Theft Auto V (in breve GTA V) scende a metà prezzo su Amazon: solo 21,81 euro invece di 39,99. Un'ottima occasione per recuperarlo se ancora non lo avete giocato. Si tratta della versione per Xbox One Premium Edition, che contiene al suo interno diversi vantaggi extra rispetto all'edizione standard.

GTA V: un fenomeno globale

“Un giovane truffatore, un rapinatore di banche in pensione e uno spaventoso psicopatico sono costretti da una serie di difficoltà a mettere in atto una serie di audaci colpi in una città dove non possono fidarsi di nessuno, men che meno l'uno dell'altro” con questa premessa viene presentato ufficialmente GTA V, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games nel 2013.

Si tratta del quinto capitolo principale della saga di videogiochi Grand Theft Auto, il dodicesimo includendo gli spin-off. Da allora il titolo è diventato un vero e proprio fenomeno di massa, vendendo oltre 155 milioni di copie ed entrando perfino nel Guinness dei primati per l'incasso più veloce di 1 miliardo di dollari per un prodotto di intrattenimento.

Grand Theft Auto V Premium Edition, quella in offerta, è l'esperienza di gioco completa: avrai l'accesso gratuito a Grand Theft Auto Online, in evoluzione costante, e tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti, come Il colpo dell'apocalisse, Traffico d'armi, Contrabbandieri, Centauri e molto altro. Otterrai anche il Criminal Enterprise Starter Pack, la soluzione migliore per partire col piede giusto in Grand Theft Auto Online. Sebbene pubblicato per la prima volta quasi dieci anni fa, GTA V è un titolo che vale la pena giocare (o ri-giocare). Grazie all'offerta Amazon potrai acquistare la copia per Xbox One a metà prezzo, ovvero 21,81 euro.