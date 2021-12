Nostalgia del passato? Ecco 5 siti web dove scaricare vecchi giochi per PC (gratis)

I videogiochi di oggi ci hanno abituato così tanto alla qualità degli strumenti moderni che il passato della storia videoludica tende a sfumare e dileguarsi, offuscato da motori grafici mozzafiato, trame coinvolgenti e sistemi sempre più d'avanguardia. Quanta nostalgia quelle grafiche 8 bit, dai bordi un po' pixellati ma che ai nostri occhi sembravano superare qualsiasi risoluzione 4K. Per fortuna non tutto è perduto e per soddisfare la vena più nostalgica di tutti abbiamo scovato 5 siti web che permettono di scaricare gratuitamente una vasta selezione di vecchi giochi per PC.

1. Abandonia

Abandonia è un sito web abandonware tutto dedicato ai giochi DOS. MS-DOS, conosciuto anche come DOS, è stato uno dei primi sistemi operativi di Microsoft dedicato ai PC IBM, l'antenato del personal computer. Il termine “abadonware”, invece, si riferisce a quei software pubblicati da ormai diverso tempo e non più di interesse commerciale poiché obsoleto. Tornando ad Abandonia, il sito web è stato fondato nel 1999 e ad oggi accoglie circa 1,400 titoli pronti al download, oltre a una community di oltre 800 mila membri.

2. Abandonware Dos

Molto simile ad Abandonia, anche il focus di questo sito web è concentrato verso i giochi DOS, pur presentando un discreto repertorio di titoli Windows. Si tratta perlopiù di titoli precedenti al 2002, con qualche piccola ed imperdibile chicca come Sid Meier's SimGolf e Star Wars: Galactic Battlegrounds, due intramontabili nella storia dei videogame. Abandonware Dos è un portale molto attivo e ogni gioco ha una propria scheda con rating, dettagli, data di rilascio, immagini e molto altro.

3. RGB Classic Games

RGB Classic Games ospita sul proprio portale una vasta selezione di classici del retro gaming, fra cui alcuni titoli inediti e persino “moderni”. L'intero sito, come si legge nell'intestazione, è “dedicato a preservare i classici di tutti quei sistemi operativi per PC ormai defunti”, come DOS ma anche CP/M-86, OS/2, Win16 e Win9x, ottimizzati per essere giocati sui sistemi più moderni.

4. My Abandonware

Si tratta forse dell'archivio più vasto del web: più di 15,000 titoli, inclusi alcuni “molto rari scovati nel deep web”. Il piccolo team che gestisce My Abandonware mantiene attivamente aggiornato il sito web, aggiungendo di volta in volta sempre più titoli al già piuttosto ampio catalogo. Implementato nel portale c'è anche un comodo sistema di ricerca che permette di filtrare per nome, anno di pubblicazione, piattaforma, genere, tema e molto altro.

5. Games Nostalgia

Questo viaggio nostalgico ha una conclusione, e si chiama – curiosamente – Games Nostalgia. Questo sito web accoglie centinaia di videogiochi giunti negli scaffali fra il 1985 e il 1995. Caratteristica molto interessante del portale è la possibilità di scaricare, insieme al titolo, anche il simulatore adatto per sistemi operativi Windows (e, in alcuni casi, anche per macOS). Basta estrarre tutto dall'archivio zip e sei pronto a tuffarti nel passato.

Menzione d'onore: The Internet Archive

The Internet Archive è un'organizzazione no-profit dedicata alla conservazione di uno dei principi fondamentali di Internet: l'accesso universale a tutta la conoscenza. Nel 2014 il portale ha raccolto ben 900 giochi classici arcade, preservandone e promuovendone la memoria. Un anno dopo, nel 2015, ha annunciato che avrebbe conservato oltre 2.300 giochi DOS. Perché menzione d'onore? Perché dal sito web non è possibile scaricare i titoli, ma è possibile giocarci direttamente dal proprio browser.