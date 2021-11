NVIDIA SHIELD TV è su Amazon ad un prezzo scontato

Continuano i folli saldi della settimana del Black Friday ed Amazon prosegue proponendo sempre più offerte accattivanti e sconti da capogiro. Questa volta, vorremmo parlarvi di NVIDIA SHIELD TV, che troverete su Amazon a soli €129,99, invece che €159,99 (-19% di sconto).

NVIDIA SHIELD TV è un riproduttore multimediale in streaming che, grazie al suo processore Tegra x1+, la sua velocità è più efficiente del 25% rispetto ai riproduttori della generazione scorsa. Il processore potenzia, altresì, il video HD in 4K grazie all'intelligenza artificiale. Video più chiari e nitidi potenziati dalla risoluzione 4K in tempo reale.

NVIDIA renderà la visione dei film e delle serie TV più soddisfacente! Vivi un'esperienza cinematografica con una qualità d'immagine superiore e più vivida grazie a Dolby Vision HDR e all'audio straordinariamente immersivo di Dolby Atmos.

Le immagini saranno dotate di luci e luminosità fino a 40 volte più brillanti, mentre i neri saranno 10 volte più scuri delle immagini standard.

La NVIDIA SHIELD TV è stata progettata per essere compatta e discreta, così da non occupare spazi eccessivi. La ricerca vocale è integrata e, per controllare la tua TV, potrai utilizzare i controlli attivati dal movimento, così come quelli retroilluminati.

Non è finita qui, perché questa moderna tecnologia, oltre alle serie TV, ti permette di giocare ai tuoi giochi preferiti su Google Play e GeForce NOW (previa sottoscrizione dell'abbonamento).

Vi ricordiamo che NVIDIA SHIELD TV è disponibile su Amazon a soli €129,99: che cosa state aspettando?