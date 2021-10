Oculus Quest: il visore cambia nome in Meta Quest

Ieri Facebook Inc. ha annunciato il cambio di nome, diventando ufficialmente Meta. Questo enorme cambiamento si ripercuote inevitabilmente sui prodotti e i servizi offerti dal colosso americano, primi tra tutti i visori della famiglia Oculus. Il nome Oculus verrà gradualmente abbandonato, il visore Oculus Quest si chiamerà Meta Quest.

Facebook Reality Lab – la società che controlla Oculus – ha modificato le generalità del noto brand, alla luce delle ultime modifiche annunciate poche ore fa da Mark Zuckerberg. Il nuovo nome riflette il concetto di Metaverso, introdotto e raccontato durante la conferenza di ieri, nonché cuore pulsante della nuova era del padre dei social network.

La mission della famiglia Meta resta la stessa di sempre, ma questo forte rebranding non poteva far altro che comportare importanti cambi di rotta. Andrew Bosworth, vicepresidente della divisione AR/VR di Meta, ha dichiarato che il brand Oculus verrà completamente abbandonato per stabilire una connessione migliore con il nuovo metaverso, l'ambiente virtuale di Meta.

La serie di visori Quest ha segnato – fin dall'annuncio del primo modello – un'importante cambiamento nel mondo VR, proponendo dispositivi completamente stand-alone, privi di cavi e senza la necessità di essere connessi a potenti PC. L'hardware integrato nel visore e l'intuitivo software di gestione, offrono ai giocatori una libertà di movimento mai vista prima, per giocare a tutti i titoli inclusi nel catalogo senza l'ausilio di cavi e senza spendere troppo.