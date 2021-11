Offerta early Black Friday: il monitor LG 29WL50S UltraWide scontato a meno di 200€

Continuano le offerte per l'early Black Friday. Amazon propone in offerta del 23% (circa 60 euro risparmiati) l'LG 29WL50S, il monitor UltraWide da 29” perfetto per qualsiasi postazione da gaming. Con lo sconto applicato, il prezzo è di 199,99 euro: meno di 200 euro per una chicca tech da non lasciarsi assolutamente scappare.

Questo bellissimo monitor gode di risoluzione Full HD 2560×1080, Flicker Safe (e cioè senza quei fastidiosi sfarfallii tipici di alcuni monitor) e anti-glare, ovvero antiriflesso. L'LG 29WL50S è compatibile con il formato HDR, per visualizzare bianchi più luminosi e neri più intensi rispetto agli schermi tradizionali. L'HDR, infatti, riproduce le zone scure e chiare dell'immagine con maggiore ricchezza di dettagli, impossibili da percepire nei monitor che adottano standard precedenti. Il display IPS assicura colori estremamente precisi che coprono il 99% dello spazio sRGB. Inoltre, grazie all'angolo di visione più ampio, è ancora più semplice godersi immagini dai colori reali e ben definiti.

In più, questo bellissimo monitor è dotato di tecnologia Radeon FreeSync, che permette di osservare maggiore fluidità di movimento anche nelle azioni più dinamiche, grazie soprattutto all'eliminazione del fastidioso effetto tearing e di scatti nell'immagine. Completa il quadro generale delle caratteristiche un profilo sottile su tre lati, per sfruttare il massimo dell'ampiezza del displat, e la funzionalità MaxxAudio che garantisce una coinvolgente esperienza senza distrazioni. L'LG 29WL50S UltraWide da 29” è in offerta al 23% di sconto: approfitta dell'offerta Black Friday per acquistare un ottimo monitor, di qualità certificata LG, a meno di 200 euro.