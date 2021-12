Offerte di Natale: Cyberpunk 2077 per PS4 a soli 19,98€

In vista dei regali di natale, Amazon parte con un nuovo periodo di sconti e promozioni interessaniti. Oggi Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 si trova in offerta su Amazon a 19,98€, con uno sconto del 33% e un risparmio di 10 euro rispetto al prezzo solito.

L'ultima fatica di CDPR è stato uno dei titoli più controversi degli utlimi 12 mesi, a causa delle elevate e disattese aspettative nei confonti dell'opera. Nonostante ciò, Cyberpunk 2077 resta un gioco divertente, un titolo tripla A pieno di spunti interessanti e arricchito da una trama piuttosto intrigante e ben strutturata.

Alla luce delle aspre critiche ricevute, il titolo ha subito un enorme abbassamento di prezzo, fino a raggiungere una cifra inferiore ai 20 euro. A questo prezzo è impossibile lasciarselo scappare, l'ambientazione open world immerge il giocatore in un mondo futuristio, popolato da umani, macchine e personaggi ibridi. L'atmosfera della città di Night City risulta a tratti surreale e coinvolge il giocatore offrendo una profonda interazione con gli NPC.

