Oltre 100€ di sconto per l'ottimo monitor da gaming MSI Optix MAG322CR

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor per la tua postazione gaming, approfitta dell'offerta Amazon: l'MSI Optix MAG322CR è in offertissima a soli 284,99 euro – praticamente più di 100 euro di sconto. MSI è uno dei marchi leader del settore e questo monitor da 32” non delude le aspettative. Può infatti vantare una risoluzione FHD 1920×1080, più un rivoluzionario pannello con frequenza di aggiornamento a 180Hz e tempo di risposta di 1ms, in grado di offrire la migliore esperienza di gioco.

Osservando più nel dettaglio le caratteristiche tecniche, notiamo la presenza di tecnologia AMD FreeSync che sincronizza attivamente il refresh rate del monitor con quello della GPU AMD. Il risultato sarà un gameplay fluido, senza problemi di tearing oppure stuttering. L'Optix MAG322CR è un monitor HDR che – se paragonato a quelli tradizionali – garantisce immagini con maggiori dettagli, una gamma più ampia di colori e un aspetto più simile a quello che viene visto dall'occhio umano.

Inoltre, la tecnologia MSI Anti-Flicker offre un'esperienza di gioco ancora più confortevole, senza affaticamento della vista nel tempo. Attraverso l'applicazione dedicata potrai anche personalizzare e impostare la combinazione di colori che preferisci, che può essere personalizzata anche con qualsiasi altro prodotto compatibile. I monitor della serie Optix sono ottimizzati per produrre meno quantità di luce blu: in questo modo si riduce l'affaticamento visivo, anche dopo lunghe sessioni di gaming. L'Optix MAG322CR è un prodotto di qualità certificata MSI: l'offerta in corso su Amazon – a soli 284,99 euro anziché 399 – lo rende ancora più abbordabile.