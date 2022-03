One Piece Odyssey: primo trailer per il nuovo gioco di ruolo

One Piece è una delle serie manga/anime che è riuscita più volte a farsi strada anche nell’universo videoludico, con risultati altalenanti. Ora, la ciurma di Cappello di Paglia ci riprova con One Piece Odyssey, un nuovo jRPG ispirato all’opera di Eiichiro Oda.

L’annuncio ufficiale, dopo numerosi rumor a rincorrersi in rete, è arrivato nella giornata di oggi con un primo trailer, che potete gustarvi in italiano direttamente in testata di articolo. Trailer proiettato nel corso di una diretta dedicata al 25esimo anniversario della saga piratesca, e che mette in mostra alcune delle caratteristiche del nuovo progetto di Spike Chunsoft e Bandai Namco.

In One Piece Odyssey potremo seguire una nuova avventura in un mondo aperto nei panni di Rufy, ma anche di Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Ovviamente, sarà colmo di combattimenti spettacolari, basati sui vari poteri dei personaggi del manga; per altro a turni come nei giochi di ruolo tradizionali, alternati da fasi esplorative nelle quali potremo andare alla ricerca di oggetti oppure completare enigmi ambientali all’interno di dungeon.

Stando alle prime informazioni, la storia è del tutto originale, e ambientazioni, personaggi e nemici sono stati realizzati dallo stesso Oda in collaborazione con il team di sviluppo. Il producer Katsuaki Tsuzuki, nella video intervista più in basso, sottolinea poi che in One Piece Odyssey troveremo sia luoghi e personaggi noti ai lettori del manga che contenuti inediti che si basano sugli artwork disegnati dal creatore della serie.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che l’arrivo sugli scaffali di One Piece Odyssey è previsto entro la fine del 2022 nelle versioni PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.