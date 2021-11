OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition: prova a vincerne uno giocando

OnePlus ha annunciato ufficialmente la PAC-MAN Edition di uno dei suoi ultimi smartphone usciti, OnePlus Nord 2. L'ottimo dispositivo di fascia alta è stato personalizzato con una livrea a tema PAC-MAN e – per l'occasione – è stato indetto un contest che permetterà a pochi fortunati di vincerne uno.

Come riferito tramite comunicato stampa, la società cinese non si è limitata a stampare il noto personaggio dei videogiochi sul un normale Nord 2. La versione speciale dello smartphone rappresenta “una vera e propria ode al più iconico dei giochi arcade“. Anche se non abbiamo ancora immagini ufficiali del prodotto, sappiamo che si tratta della variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno e che verrà venduta al prezzo di 529€.

Ma OnePlus Nord 2 non va per forza acquistato a prezzo pieno, la multinazionale cinese ha messo su un contest che permette agli utenti di provare a vincere un OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition. Per partecipare al concorso occorre accedere al sito https://pac-man.oneplus.com e giocare a PAC-MAN, chi accumulerà il punteggio maggiore si aggiudicherà uno dei 3 smartphone in palio. I fortunati vincitori riceveranno in omaggio anche le cuffie OnePlus Buds Z.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere il comunicato sul forum ufficiale OnePlus.