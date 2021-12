PAC-MAN COMMUNITY: gioca ora in multiplayer

Un classico arcade senza tempo, rivisitato con l'aggiunta di una componente multiplayer: PAC-MAN COMMUNITY è disponibile in modo del tutto gratuito e in esclusiva su Facebook. Lo sviluppo è stato curato da Genvid, realtà specializzata in titoli da giocare online ed esperienze interattive, in collaborazione con BANDAI NAMCO Entertainment e la software house Early Cross.

Gioca ora a PAC-MAN COMMUNITY, su Facebook

I player possono cimentarsi in sfide competitive o cooperative, sempre con l'obiettivo di completare i quadri tenendosi al riparo dai minacciosi fantasmini. C'è anche un editor di livelli, per dare libero sfogo alla propria fantasia e aumentare così in modo significativo la longevità.

Interessante il supporto alla modalità Watch proposta da Facebook, che di fatto trasforma chi osserva i match in una parte attiva, nel nome del coinvolgimento: il pubblico è in grado di offrire potenziamenti ai giocatori e, volendo, di unirsi alle partite osservate in tempo reale, con un semplice click o tocco sul display.

Come già scritto, PAC-MAN COMMUNITY è accessibile in esclusiva attraverso il social network in blu, direttamente dall'applicazione mobile su smartphone e tablet oppure attraverso i browser installati su computer all'indirizzo facebook.com/gaming/play/pacmancommunity.

Curiosamente, lo scorso anno Amazon Games ha annunciato un altro titolo ispirato allo stesso brand e con caratteristiche parecchio simili: si chiama Pac-Man Live Studio e sarà rilasciato su Twitch, ma al momento non è dato a sapere quando.

A chi vuole conoscere l'affascinante storia di PAC-MAN, che affonda le sue radici all'inizio degli anni '80, consigliamo la visione del breve documentario pubblicato dalla CNN allegato qui sopra. La sua fama è stata celebrata anche da Google (nel 2010), con un doodle dedicato che riproduce grafica, suoni e gameplay del titolo originale. Il creatore, il giapponese Tōru Iwatan, è stato impegnato nel corso della carriera su altri titoli come Ridge Racer e Time Crisis.