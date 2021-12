Pax Dei, il MMO basato sul cloud, non è più una esclusiva Xbox?

Qualche settimana fa, il giornalista e insider Jeff Grubb aveva parlato di Pax Dei, un nuovo MMO basato sul cloud in sviluppo presso lo studio finlandese Mainframe.

Inizialmente, Grubb aveva accennato al fatto che si trattasse di un progetto co-finanziato da Microsoft, aspetto che lo avrebbe reso dunque un'esclusiva PC e Xbox. Ora però le cose parrebbero essere cambiate.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast “GamesBeat Decides”, il giornalista ha fatto sapere che il lavoro è stato finanziato con un budget di 23 milioni di dollari, che però non arriverebbero più dalle casse di Microsoft.

“Pax Dei ha raccolto 23 milioni di dollari, ma non da Microsoft. Come parte dell'accordo, ha rinunciato alla potenziale partnership con Redmond e adesso uscirà probabilmente come un gioco multipiattaforma.”

Pax Dei – Un progetto ambizioso

Il progetto è certamente molto ambizioso e al momento non è chiaro se vi sia stato un dietrofront da parte di Xbox oppure se lo sviluppatore ha preferito puntare su una soluzione multipiattaforma con l'obiettivo di avere più pubblico possibile.

Dalle poche informazioni in nostro possesso, il gioco dovrebbe presentare meccaniche scalabili in termini di complessità, con una parte di gameplay demandata al mobile, come momenti di crafting, e un'altra invece più adattata all'esperienza da PC o console, nel caso ad esempio di raid o altre attività simili.

Mainframe, sul suo sito ufficiale, si descrive come un team formato da sviluppatori veterani di Helsinki e Reykjavík, focalizzato sulla creazione di un MMO basato sul cloud con un mondo vibrante che includerà nuovi modi per interagire e connettersi con i propri amici. Il progetto è definito – molto ambiziosamente – come “il gioco di una vita“.

Non è chiaro al momento quando Pax Dei verrà annunciato ufficialmente. Probabilmente se ne saprà qualcosa in più il prossimo anno. Improbabile invece pensare a una presenza agli imminenti The Game Awards 2021, previsti tra il 9 e il 10 dicembre.