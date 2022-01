Oltre alla proposta di una collaborazione tra i big del gaming per ostacolare cheater e non solo, ai “microfoni” del New York Times Phil Spencer ha speso qualche parole anche su Xbox Game Pass e, soprattutto, sul successo di Xbox Series X/S.

Dopo aver sottolineato come aziende prima esterne all'universo videoludico si stiano interessando al settore, Spencer ha fatto notare che i servizi in abbonamento di Netflix e Microsoft sono molto diversi. A suo avviso, la differenza principale sta nel fatto che il Game Pass consente di acquistare (un gioco in questo caso).

Netflix, per chi non avesse notato la nuova sezione nell'applicazione, ha “invaso” la sfera del gaming con titoli come Stranger Things 3, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984 e Asphalt Xtreme. Non sono ovviamente proposte che ambiscono a competere con i tripla A o con qualsiasi altro gioco per console, sono stati infatti realizzati per il mercato mobile e puntano ad arricchire l'esperienza dell'utente garantendo qualche ora di svago.

Quelli appena citati sono gratuiti e non prevedono acquisti in-app, ma per accedervi è necessario effettuare il login con il proprio account Netflix. I giochi sono dunque inclusi nell'abbonamento.

Per quanto riguarda le piattaforme di gioco di ultima generazione, Phil Spencer ha confermato quanto già in tanti sospettavano. Xbox Series X e Xbox Series S hanno venduto più delle altre console di Microsoft.

Un grande successo nonostante la crisi dei semiconduttori (che sta influenzando quasi tutto il mercato di prodotti tech) e la pandemia di Coronavirus.

Purtroppo il capo della divisione Xbox non ha fornito numeri o qualche altro dato utile per cercare di capire più o meno quante console next-gen siano state vendute. Giunge in soccorso l'analista di mercato Daniel Ahmad, secondo cui sarebbero più di 12 milioni le unità di Xbox Series X/S vendute fino ad oggi.

This would put Xbox Series XS over 12 million shipped according to our estimates

The dual SKU strategy has paid off for Microsoft amid the the supply chain issues / semiconductor shortage

Increased production of S allowed for more Xboxes on shelves than if they only had X. https://t.co/rkHUDgvf8T

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 11, 2022