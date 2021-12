PlayStation 5: come e dove acquistarla online (trucchi e consigli)

Sebbene sia passato ormai un intero anno dal lancio delle console di nuova generazione, PlayStation 5 risulta ancora piuttosto difficile da trovare. La scarsità di componenti elettroniche e le enormi difficoltà produttive non permettono alla tanto ambita console Sony di esprimere appieno il proprio potenziale in termini di volume di vendita.

Nel corso del 2021, molti videogiocatori sono riusciti ad acquistare PS5, sfruttando gli sporadici – ma sempre più frequenti – restock dei principali store online, come GameStop, MediaWorld e Amazon. In vista del Natale e dell'inizio del nuovo anno, vi diamo alcuni consigli e suggerimenti utili per tentare l'acquisto di PS5 senza troppe difficoltà.

PS5 Standard vs Digital

La console più desiderata di sempre è in vendita in due versioni differenti, il modello base è dotato di lettore Blue-Ray mentre la Digital Edition ne è sprovvista e si affida all'acquisto di giochi tramite lo store digitale. Nonostante la scarsità di esemplari, i prezzi di Playstation 5 non hanno subito rincari e restano fedeli al seguente listino:

Playstation 5 Standard Edition – €499

– €499 Playstation 5 Digital Edition – €399

L'utente che non intende dotarsi di copie fisiche e preferisce la comodità del mondo digitale sarà indirizzato verso l'acquisto della PS5 Digital Edition, risparmiando ben 100€. Al contrario, il videogiocatore che sceglie di prendere la PS5 Standard Edition ha la possibilità di acquistare i giochi sotto forma di disco, a scopo collezionistico o per rivenderli una volta terminata l'esperienza videoludica. Inoltre la versione classica della console consente di inserire dei DVD per riprodurre i propri film preferiti con la qualità del BlueRay.

Dove acquistare PlayStation 5

Oltre al solito Amazon, nel corso del 2021 GameStop è stato lo store online che ha venduto più PlayStation 5 in assoluto, sfruttando un efficace sistema di coda virtuale. A cadenza settimanale o bisettimanale, il sito della nota catena videoludica procede ad un parziale re-stock di PS5, consentendo a molti clienti di portarsi a casa la tanto ambita piattaforma di nuova generazione. Le scorte sono sempre molto limitate e soltanto i più rapidi riescono ad aggiungere la console al carrello e procedere con il pagamento.

Stessa cosa vale per le grandi catene di elettronica, come MediaWorld e Unieuro. Nel corso degli ultimi mesi si sono presentate diverse occasioni di acquisto, sebbene spesso i siti non siano in grado di digerire l'enorme affluenza di clienti interessati all'acquisto di PS5.

Come acquistare PS5

Per tentare l'acquisto di una PS5 da GameStop, Amazon, MediaWorld e Unieuro è utile creare un account in anticipo ed aggiungere un metodo di pagamento valido. Questi accorgimenti consentono – una volta aperta la vendita – di procedere immediatamente all'acquisto, completando l'ordine con pochi click.

Restare aggiornati sui prossimi re-stock è indispensabile per provare ad acquistare una PS5, vi consigliamo di restare connessi sulle pagine di Videogame.it per eventuali segnalazioni e di seguire il nostro canale telegram delle offerte. Telegram è una risorsa indispensabile per rimanere aggiornati in tempo reale su eventuali disponibilità e procedere all'acquisto prima che la console torni sold-out.

Oltre al nostro canale – sempre aggiornato con sconti e promozioni interessanti – vi segnaliamo PS5 DROP ITALIA , una valida risorsa che si occupa proprio di segnalare la disponibilità della console Sony. Per sfruttare al massimo i canali Telegram è fondamentale non disattivare le notifiche, altrimenti le segnalazioni in tempo reale servono a ben poco.

PlayStation 5: Bagarini e Truffe

Il fenomeno del bagarinaggio affligge PlayStation 5 fin dal day one: alcuni utenti – spesso del tutto estranei al mondo dei videogiochi – acquistano la console per poi rivenderla a prezzi estremamente più alti, approfittando dell'elevata richiesta di mercato.

Sconsigliamo vivamente di assecondare questa pratica, a meno che il prezzo di vendita non risulti uguale o di poco superiore al listino ufficiale. Ma attenti alle truffe! Nel corso degli ultimi mesi sono stati moltissimi gli utenti truffati online, vi consigliamo di affidarvi a siti rinomati e affidabili, utilizzando metodi di pagamento sicuri come PayPal. È indispensabile non affidarsi a rivenditori la cui affidabilità non è verificabile, evitando di procedere a pagamenti via bonifico, carte di credito e altri sistemi poco tutelati.