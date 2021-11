PlayStation 5 ha venduto quasi il doppio rispetto a Xbox Series X|S

Mentre Nintendo Switch continua ad essere la regina delle console, quantomeno in termini di vendite, PlayStation 5 sembra aver venduto quasi il doppio rispetto ad Xbox Series XS.

Le stime pubblicate da Ampere Analysis fanno riferimento elle unità vendute fino a settembre 2021, Sony avrebbe venduto oltre 12,8 milioni di PS5, mentre le console next-gen di Microsoft si fermerebbero a quota 6.7 milioni. L'utilizzo del condizionale è dettato dalla natura non ufficiale dei dati diffusi, si tratta di stime basate sui dati raccolti da Ampere Analysis e potrebbero rivelarsi leggermente differenti rispetto ai numeri effettivi.

Classifica console più vendute fino a settembre 2021

Nintendo Switch – 89,7 milioni

PS5 – 12,8 milioni

Xbox Series XS – 6,7 milioni

La presente lista non sorprende, a dominare la classifica delle console più vendute c'è l'inarrestabile Nintendo Switch, che in tutte le sue iterazioni a venduto oltre 89,7 milioni di unità. C'è da dire però, che i volumi di vendita delle piattaforme next-gen sono stati ampiamente influenzati dalla pandemia, che ha causato un consistente calo di produzione e – di conseguenza – un numero di unità vendute ben inferiore rispetto alle potenzialità.

Non ci resta che attendere il 2022, un lento e graduale ritorno alla normalità potrebbe tradursi in un sostanziale aumento di vendite per PlayStation 5 e Xbox Series XS.