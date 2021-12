PlayStation, dirigente scoperto ad adescare un 15enne

Il dirigente di PlayStation George Cacioppo, precisamente Senior Vice President of Engineering del PlayStation Network, è stato “beccato” mentre cercava di adescare un 15enne per scopi sessuali sull'app di incontri Grindr.

L'adescamento è stato immortalato, letteralmente, da un gruppo indipendente USA che si occupa di lotta ai pedofili, chiamato “People v. Preds”, che ha poi pubblicato un video che ritrae Cacioppo mentre aspetta il ragazzino in casa sua.

Stando a diverse fonti, sembra che dopo la pubblicazione del video Sony abbia licenziato il dirigente in tronco. Cacioppo è una delle tante persone scoperte dal gruppo People v. Preds che cerca di attirare i potenziali pedofili in diverse chat, spacciandosi per minorenni.

#TipsterNews: The Senior Vice President of PSN George Cacioppo was caught by an independent pedophile hunting group known as "People v. Preds" for allegedly trying to meet with a 15 Year Old boy for sex. pic.twitter.com/4ukh4lmy6a

— Tipster (@BanishedJourno) December 4, 2021