PlayStation, Germania: va a fuoco la casa, ma non smette di giocare

A volte, quando si è intenti a fare qualcosa che ci piace molto, viene difficile lasciarsi distrarre da ciò che accade intorno. E può capitare che questo concetto possa raggiungere estremi impensabili, come successo ad un gamer tedesco. La casa rischia di andare a fuoco, il fumo si sta diffondendo ovunque nell'appartamento, e nonostante ciò un uomo di Soest, Germania, è rimasto di fronte alla sua PlayStation a giocare come se nulla fosse.

Un portavoce dei Vigili del fuoco intervenuti ha fatto sapere che i soccorritori son rimasti allibiti di fronte all'uomo che, noncurante della situazione di pericolo, ha continuato a giocare come se niente fosse.

Un gruppo di passanti aveva allertato i Vigili del fuoco vedendo del fumo fuoriuscire da una finestra del condominio del “gamer incallito”, che, invece, non si era accorto del fumo che gli stava invadendo casa. E dire che – stando alle testimonianze dei vigili – in casa la vista era seriamente compromessa, si vedevano a malapena gli arredi. E sembra non si sia nemmeno accorto dell'entrata in casa dei Vigili del fuoco: probabilmente indossava le cuffie.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo aveva dimenticato del cibo sul fuoco e mancava davvero poco che nella casa divampasse un vero e proprio incendio. L'uomo è rimasto illeso ed è stato molto fortunato. Non è dato sapere però a quale modello di PlayStation e a quale gioco stesse giocando questo incosciente gamer.