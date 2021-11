PlayStation lancia un nuovo spot per la Champions League

In attesa di tornare a vedere i nostri beniamini calcare i campi di calcio della Champions League questa sera (delle italiane questa sera toccherà ad Atalanta contro il Manchester United e Juventus contro Zenit), PlayStation – che è main sponsor dell'evento da oltre 24 anni – ha pubblicato oggi un nuovo video promozionale appositamente dedicato al torneo internazionale.

Lo spot, già disponibile su YouTube (lo trovate qua sotto), mostra a fianco di allenatori, giocatori e tifosi gli eroi dell'universo Sony: e così Kratos e il figlio Atreus di God of War si piazzano di fronte ai calciatori per affrontare il rituale ingresso in campo dal tunnel di un non meglio precisato stadio.

Insieme al mister, in panchina troviamo Aloy di Horizon Forbiden West che elabora delle nuove tattiche di gioco; Nathan Drake di Uncharted – come di consueto – è alle prese con la solita scalata, e questa volta si tratta ovviamente dello stadio: arriverà in cima per godersi lo spettacolo al meglio.

Ad un certo punto, da un misterioso portale in mezzo al campo -mentre si sta disputando il match – fanno la comparsa Ratchet e Clank che soccorrono un giocatore infortunato, materializzando una barella e portandolo a bordo campo.

PlayStation e UEFA Champions League hanno rinnovato la loro partnership per il triennio 2021-2024 portando avanti una collaborazione nata nell'ormai lontano 1997. Oltre alla Champions League, l'accordo prevede la sponsorizzazione anche per la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.

Insomma, uno spot decisamente riuscito che mescola senza soluzione di continuità il gioco del calcio ai beniamini del mondo Sony PlayStation.