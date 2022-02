PlayStation, multiplayer online gratis per tutti nel weekend

Pronti a passare un weekend di San Valentino a tema… videogiochi? A partire da sabato 12 febbraio e fino a lunedì 14 febbraio, sarà possibile accedere gratuitamente al multiplayer online per qualsiasi gioco PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sony ha infatti annunciato il ritorno dei (molto) graditi weekend gratis e il prossimo arriva giusto in tempo per la giornata più dolce dell’anno. I giochi co-op del catalogo PlayStation sono tantissimi e l’azienda dà qualche spunto per giocare con amici, parenti o con la propria dolce metà.

Play together this Valentine’s Day weekend 💙 Online multiplayer modes for PS4 and PS5 games are available without a PlayStation Plus subscription during Online Multiplayer Weekend from Feb 12 @12:01AM – Feb 14 11:59PM local time: https://t.co/YOxnYoY4Ny pic.twitter.com/f5hinA6BSn — PlayStation Europe (@PlayStationEU) February 10, 2022

Ad esempio? Monster Hunter: World, Fall Guys, ma anche NBA 2K22, FIFA 22 e It Takes Two. A questo link è possibile dare un’occhiata a tutti i giochi offerti nel catalogo e – magari – pianificare con un certo anticipo quali giocare durante il weekend gratuito.

La promozione si applica ovviamente solo al multiplayer online: per giocare a questi titoli è necessario prima averli acquistati. L’evento gratuito prenderà il via alla mezzanotte di sabato 12 febbraio (ora locale) e terminerà alla mezzanotte di lunedì 14 febbraio: ben tre giorni interi per provare le funzionalità online senza costi aggiuntivi. La promozione è rivolta solamente a chi non possiede una sottoscrizione a PlayStation Plus.