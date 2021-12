PlayStation non funziona: problemi di rete per PS4 e PS5

Oggi, mercoledì 15 dicembre, moltissimi utenti stanno riscontrando malfunzionamento al PlayStation Network. Oltre al servizio online di Sony, i problemi di stabilità coinvolgono anche altri giochi e piattaforme legate al mondo del gaming, come Twitch, FIFA, Call of Duty, Xbox Live, Nintendo eShop, Clash Royale e altri.

Secondo il sito ufficiale PlayStation, il PS Network dovrebbe star funzionando in maniera corretta, ma dal sito DownDetector vediamo una curva discendente che dimostra evidenti problemi di stabilità ai server.

Non sappiamo a cosa sia divuto questo down improvviso, ma i malfunzionamenti sembrano coinvolgere diverse grandi realtà strettamente legate al mondo del gaming. Per adesso non possiamo far altro che attendere che il problema rientri, per tornare a giocare in tutta tranquillità alla propria PS4 o PS5.