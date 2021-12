PlayStation Now: svelati i titoli gratuiti di dicembre

Come di consueto, Sony ci presenta quali sono le nuove aggiunte al catalogo di titoli gratuiti del PlayStation Now. La line-up per il mese di dicembre è piuttosto consistente e tra i titoli in arrivo, anche un big (in parte) uscito solamente lo scorso mese.

Iniziando proprio da quest'ultimo, sul PlayStation Now arriverà Grand Theft Auto III: The Definitive Edition. Stiamo parlando della rimasterizzazione (particolarmente discussa) del classico open-world di Rockstar Games, uscito originariamente nel lontano 2001 su PlayStation 2. Si tratta del videogioco che ha consacrato la saga e che ne ha avviato una nuova fase.

I miglioramenti apportati con la Definitive Edition, riguardano l'implementazione di un nuovo sistema di illuminazione, texture ad alta definizione ed ampliamento del field-of-view. Grand Theft Auto III: The Definitive Edition sarà disponibile su PSN fino al 31 gennaio 2022.

In secondo luogo, potrete rivivere la magica esperienza che quasi tutti avranno toccato con mano con Final Fantasy X/X-2 HD Remaster. Rilasciati inizialmente su PlayStation 2, entrambi i titoli hanno profondamente segnato la generazione di PS2.

Con John Wick Hex, invece, vesti i panni di un sicario professionista (interpretato da Keanu Reeves) e tuffati in un gioco in cui regnano l'azione e la strategia. Sblocca armi sempre più efficaci e studia modi creativi per abbattere i tuoi obiettivi.

Splitlings, infine, è un gioco arcade e multiplayer, in cui un giocatore (fino ad un massimo di quattro) si mette nei panni di un curioso essere rettangolare. L'obiettivo dei giocatori che si avventurano in Splitlings sarà quello di sbarazzarsi di tutte le bolle che compaiono a schermo. Con Splitlings è possibile giocare in modalità multiplayer in locale o online.

Godetevi questo mese con PlayStation Now, ricco di giochi storici nella loro versione rimasterizzata! Per saperne di più, visitate anche il blog di PlayStation, in cui verrete a contatto con ulteriori informazioni in merito.