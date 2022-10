PlayStation Plus di ottobre 2022: i nuovi giochi gratis sono disponibili su PS5 e PS4

Dopo aver alzato il sipario sui giochi gratuiti con PlayStation Plus di ottobre 2022, Sony ha finalmente reso disponibili i titoli della selezione, destinati quindi ad entrare nella nostra collezione digitale su PS5 e PS4.

Dalla giornata di oggi, 4 ottobre, tutti gli abbonati a PlayStation Plus – che si tratti dell’abbonamento Essential, Extra o Premium – potranno scaricare senza costi aggiuntivi tre videogame. Si tratta nello specifico di Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot.

Il primo, un gioco di corse arcade dedicato alle indimenticabili Hot Wheels, è stato sviluppato dall’italiana Milestone, e pubblicato nel settembre del 2021. Disponibile sia in versione PS5 che PS4, permette ai giocatori di intrattenersi con corse frenetiche attraverso una nutrita serie di piste differenti, oltre a perdersi nel multiplayer fino a 12 giocatori contemporaneamente. Segue il picchiaduro Injustice 2 del 2017, in cui prendere il controllo nell’arena di supereroi e villain dell’universo DC Comics, con un gameplay che ricorda da vicino quello di Mortal Kombat – gli sviluppatori, non a caso, sono gli stessi.

Infine, Superhot è un particolare FPS dove il tempo scorre soltanto ad ogni movimento del giocatore, dando così vita ad un approccio inconsueto ai combattimenti e spingendo gli utenti a pianificare con attenzione ogni mossa per riuscire a contrastare efficacemente i nemici che ci circondano. Il gioco incluso con l’abbonamento PlayStation Plus di ottobre è disponibile in versione PS4, ed è ovviamente compatibile anche con PS5.

Cosa ne dite, quale sarà il primo titolo che giocherete questo mese tra quelli introdotti nell’ultima Instant Game Collection?