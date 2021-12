PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5

Come era già stato anticipato da un leak sul sito Dealabs, i giochi gratis di dicembre per PlayStation 4 e PlayStation 5 dedicati agli iscritti al servizio PlayStation Plus sono Godfall per PS4 e PS5; Mortal Shell per PS4 e LEGO DC Super-Villains per PS4.

Gli abbonati a PlayStation Plus potranno riscattare questi tre titoli a partire da martedì 7 dicembre e fino a lunedì 3 gennaio. Scopriamo i tre giochi.

GODFALL – PS4 e PS5

Godfall è un looter-slasher ambientato in un universo fantasy pieno di eroici cavalieri e di magia arcana. Un'avventura in un GDR fantasy d’azione, che sfrutta combattimenti corpo a corpo in terza persona di grande impatto per coinvolgere i giocatori nella ricerca di tesori.

LEGO DC Super-Villains – PS4

Un' avventura DC Lego in cui il giocatore può vestire i panni del miglior cattivo mai visto in tutto l’universo. I giocatori potranno creare e controllare un nuovo supercriminale, scatenandosi in divertenti dispetti e creando scompiglio in una storia ricca d’azione. L’avventura ha luogo in uno scenario open-world dell’universo DC, i membri della Justice League sono scomparsi, lasciando il compito di proteggere la Terra alle loro controparti, autoproclamatesi il “Justice Syndicate”. Tocca al giocatore e a un folle gruppo di furfanti scoprire le intenzioni dei nuovi e strani aspiranti supereroi della Terra. Insieme a famosi supercriminali DC come: Joker, Harley Quinn e molti altri membri della Injustice League, i giocatori partiranno alla volta di un’epica avventura.

MORTAL SHELL – PS4

Mortal Shell è uno spietato e profondo action RPG soulslike. Mentre i resti dell’umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Individua i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero scopo.

I giochi gratis di novembre, ancora disponibili

Ricordiamo che i giochi gratis di novembre, ancora riscattabili fino al 6 dicembre, sono: il divertente sportivo Knockout City sia per PS4 che PS5; la remastered del gioco di ruolo firmato 38 Studios e Big Huge Games, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4; il party game First Class Trouble per PS5 e PS4. A questi si aggiungono tre titoli per realtà virtuale, ancora disponibili al download fino al 3 gennaio: The Persistence; The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition; Until You Fall.