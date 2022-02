PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di marzo per PS4 e PS5

I giochi gratis di marzo per PlayStation 4 e PlayStation 5 dedicati agli iscritti al servizio PlayStation Plus sono Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing e Ghostrunner. Oltre a questi titoli, il gioco bonus Ghost of Tsushima: Legends che si unisce alla selezione di questo mese.

Tutti i giochi saranno disponibili per il download a partire da martedì 1° marzo. Diamo uno sguardo più approfondito ai giochi.

Ark: Survival Evolved PS4

In questo gioco di sopravvivenza MMO ti risveglierai sulle rive di un’isola misteriosa e dovrai adattarti rapidamente a tutte le sfide che questo ambiente ostile ha in serbo per te. Raccogli risorse per creare oggetti e costruire rifugi e utilizza ciò che hai appena creato per uccidere, addestrare o allevare dinosauri giganti e altre creature che vivono sull’isola. E non sei l’unico a essersi arenato: alleati con centinaia di altri giocatori o trasformali nelle tue prede.

Team Sonic Racing PS4

Il celebre riccio velocista passa dalle sneaker alle ruote in questo emozionante gioco di corse arcade competitivo. Competi con gli amici in intense corse multigiocatore, sfreccia con loro attraverso fantastici mondi e collabora con i compagni di squadra condividendo potenziamenti e scatti di velocità. Scegli uno degli iconici personaggi della serie Sonic, suddivisi in tre diverse tipologie, e sblocca i componenti auto personalizzati che si adattano meglio alle tue esigenze.

Ghostrunner PS5

Brandisci una lama ed esegui incredibili movimenti di parkour per farti strada in una mega-struttura dominata da una torre in questa intensa e frenetica avventura in prima persona. Fai a pezzi i nemici con la tua katana monomolecolare, schiva i proiettili grazie ai tuoi riflessi sovrumani e sfrutta l’intera varietà di tecniche speciali a tua disposizione per prevalere sul nemico. La meccanica “one hit one kill” rende il combattimento veloce e intenso. Sfrutta la tua superiorità in agilità (e i frequenti checkpoint) per lanciarti senza paura in una danza infinita con la morte.

Ghost of Tsushima: Leggende PS4 e PS5

Il gioco standalone Ghost of Tsushima è un’esperienza multigiocatore cooperativa ispirata al folclore e alla mitologia giapponesi. Scegli tra quattro classi uniche (Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino) e invita gli amici o usa il matchmaking online per combattere fianco a fianco come leggende in quattro entusiasmanti modalità di gioco. Gioca in coppia per avanzare nelle missioni Storia, unisciti ad altri tre giocatori per affrontare la modalità Sopravvivenza o gioca due contro due nella modalità Rivali. Ghost of Tsushima: Leggende non è disponibile per utenti che possiedono già una copia digitale di Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Ultima occasione per scaricare i giochi PlayStation Plus di febbraio: si ha tempo fino a lunedì 28 febbraio per scaricare la selezione PlayStation Plus di febbraio. Si tratta di EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition (solo versione per PS5; non disponibile per PS4) e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un’avventura unica in Wonderlands.