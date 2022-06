PlayStation Plus luglio 2022: i giochi gratis per PS5 e PS4 in un leak

PlayStation Plus è cambiato anche qui in Italia a partire dal mese di giugno, ma è indubbio che, seppur con nuovi piani di abbonamento, il servizio online di “mamma” Sony abbia mantenuto la sua essenza.

Il colosso giapponese continua infatti ad omaggiare tutti gli abbonati con una manciata di titoli gratuiti da scaricare su PS5 e PS4, così da arricchire la collezione digitale degli utenti. E se è vero che restiamo ancora in attesa dell’annuncio dei giochi gratis per luglio, allo stesso modo sono già emersi in rete i primi leak sulla possibile futura lineup.

Come si legge sulle pagine del portale Dealabs, l’ormai noto insider Billbil-kun ha infatti pubblicato un post nel quale svela in anticipo quelli che potrebbero essere i videogame in omaggio per gli abbonati PlayStation Plus su PlayStation 5 e PlayStation 4 nel mese a venire. Stando a quanto riportato dalla fonte, a luglio la community di iscritti a PlayStation Plus di livello Essential dovrebbe poter aggiungere alla propria raccolta tre nuove esperienze in pixel e poligoni, vale a dire:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PlayStation 5 e PlayStation 4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PlayStation 4)

Arcadeggedon (PlayStation 5 e PlayStation 4)

Generalmente i leak pubblicati da Dealabs si sono rivelati affidabili, ma per scoprire tutta la verità non dobbiamo fare altro che attendere le mosse di Sony e l’annuncio ufficiale dei giochi PlayStation Plus di luglio 2022.