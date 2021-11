PlayStation Plus, svelati i giochi gratis di dicembre per PS5 e PS4

Per il quarto mese di fila, (forse) i giochi gratis del mese per PlayStation 4 e PlayStation 5 dedicati agli iscritti a PlayStation Plus potrebbe essere stati rivelati in anticipo da un leak.

Stando alla fuga di notizie sul sito Dealabs (spesso si sono poi rivelate veritiere), sembra che i prossimi giochi gratuiti destinati agli abbonati a PlayStation Plus saranno Godfall sia su PlayStation 5 e PlayStation 4; Mortal Shell per PlayStation 4 e LEGO DC Super-Villains su PS4.

È molto probabile che Sony regalerà ai suoi abbonati premium altri titoli, ad esempio qualche gioco per PlayStation VR. Al momento ancora nessuna conferma né smentita da parte di Sony.

I giochi gratis di novembre, ancora disponibili

Ricordiamo che i giochi gratis di novembre, ancora riscattabili fino al 6 dicembre, sono: il divertente sportivo Knockout City sia per PS4 che PS5; la remastered del gioco di ruolo firmato 38 Studios e Big Huge Games, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4; il party game First Class Trouble per PS5 e PS4. A questi si aggiungono tre titoli per realtà virtuale, ancora disponibili al download fino al 3 gennaio: The Persistence; The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition; Until You Fall.