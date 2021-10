PlayStation Plus: svelati i giochi gratis di novembre per PS4, PS5 e PS VR

Ogni mese Sony regala alcuni giochi agli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus, i titoli gratis del prossimo mese sono ben 6, ai canonici 3 se ne aggiungono altrettanti dal catalogo PS VR.

La voce più interessante della lista appartiene a Knockout City, il divertente titolo multiplayer uscito su PC e console soltanto qualche mese fa. Sony consente agli utenti PS Plus di accedere al gioco in maniera del tutto gratuita su PS4 e PS5, una volta riscattato resterà per sempre disponibile all'interno della propria libreria videoludica.

PlayStation PlusGiochi Gratis di novembre 2021

Knockout City [PS4/PS5]

First Class Trouble [PS4/PS5]

Kingdom of Amalur the Re-Reckoning [PS4]

The Persistance [PSVR]

The Walking Dead: Saints & Sinners [PSVR]

Until You Fall [PSVR]

Come ampiamente anticipato, questo mese sono disponibili gratuitamente anche 3 giochi in realtà virtuale. Il titolo più interessante è sicuramente Saints & Sinners, un coinvolgente spin-off della serie The Walking Dead.

Vi ricordiamo che per accedere ogni mese ad una serie di giochi gratuiti è necessario essere abbonati al servizio PlayStation Plus, normalmente disponibile al prezzo di 59,99€ per 12 mesi. In questi giorni Sony ha scontato del 50% il prezzo dell'abbonamento annuale, noi di videogame.it abbiamo realizzato una breve guida per abbassare ulteriormente il prezzo, sbloccando ben 12 mesi di PS Plus a soli 24€.