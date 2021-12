PlayStation prova a ricucire il rapporto con gli indie

PlayStation starebbe cercando di migliorare il proprio rapporto con publisher e sviluppatori indipendenti.

È l'interessante report pubblicato nelle scorse ore dalla redazione di IGN, che afferma di aver ottenuto un documento interno a Sony intitolato “Risultati del sondaggio globale sui partner 2021“. Come si intuisce dal titolo, il file contiene e raccoglie feedback da numerosi partner di sviluppo, dando modo alla compagnia giapponese di capire come migliorare le cose.

Ebbene, dal rapporto emergerebbe che la divisione PlayStation è stata molto criticata dagli studi indipendenti all'inizio di quest'anno. Tra i motivi figurano, come riportato proprio da IGN all'epoca, la mancanza di comunicazione, problemi di reperibilità e limitazioni estreme su come e quando i giochi possono essere messi in vendita.

Circa sei mesi dopo quelle rivelazioni, Sony starebbe già lavorando per migliorare le cose. Prima di tutto si punta a migliorare i canali di comunicazione, fornendo al contempo agli indie strumenti migliori per l'analisi delle vendite, del coinvolgimento e delle promozioni dei giochi. Si parla inoltre di sistemi modernizzati per supportare i team indipendenti nel loro percorso.

IGN afferma di aver già parlato con alcuni degli studi coinvolti, i quali confermerebbero un effettivo miglioramento della situazione rispetto all'inizio del 2021. Non è chiaro quale siano le tempistiche si è posta Sony al riguardo, ma è certamente confortante sapere che si punta a una strategia volta a offrire un supporto migliore in confronto al passato.

Ne guadagnano tutti, giocatori compresi. Nel frattempo, vi ricordiamo le migliori uscite Indie della settimana.