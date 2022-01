PlayStation VR2 potrebbe non funzionare con i giochi del suo predecessore

Annunciato pochissimo fa durante il CES 2022 di Las Vegas, il PlayStation VR2 è il nuovo visore per la realtà virtuale di PlayStation 5, in esclusiva. Ma tra gli aspetti che ancora Sony deve chiarire è se il nuovo headset sarà o meno retrocompatibile con i titoli sviluppati per il suo predecessore.

Al momento il colosso nipponico non si è ancora esposto a riguardo, uscendosene con un lapidario “no comment” in merito alla possibilità se con il nuovo PlayStation VR2 si possa giocare o meno ai titoli per PlayStation VR.

Secondo l'insider Nick Baker, è improbabile che con il nuovo visore di PS5 si potrà giocare ai vecchi titoli in realtà virtuale. Ma si tratta al momento di semplici congetture.

Anche il giornalista Stephen Totilo ha condiviso su Twitter i suoi dubbi in merito, facendo sapere di non aver ricevuto risposta in seguito ad una richiesta esplicita mossa ad un portavoce di Sony.

I asked Sony if PSVR2 would be out in 2022 and if it'll be backwards compatible with PSVR titles (something many people asked me to ask them yesterday). Neither was addressed yesterday.

Sony PR says they have nothing further to announce at the moment. So stay tuned…

— Stephen Totilo (@stephentotilo) January 5, 2022