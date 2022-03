PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: giochi in uscita a marzo 2022

Nuovo mese, nuovi giochi in arrivo per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Dopo un mese di febbraio che ci ha portato alcune attesissime uscite – fra cui Elden Ring – anche marzo dà sfoggio di sé con alcuni titoli ed esclusive niente male. Fra i più interessanti spiccano Gran Turismo 7, in arrivo il 4 marzo per PlayStation 4 e 5, le esclusive Nintendo Switch Triangle Strategy con Kirby e La Terra Perduta, Persona 4 Arena Ultimax (PS4 e Nintendo Switch) ed infine GhostWire: Tokyo, per ora esclusiva PlayStation 5.

Gran Turismo 7 / 4 marzo – PS4 / PS5

Gran Turismo 7, sintesi di una storia lunga 22 anni, punta a offrire tutte le migliori funzionalità della serie. Piloti competitivi, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree, fotografi e appassionati di corse arcade: le funzionalità ispirate dal passato, presente e futuro di Gran Turismo accendono la scintilla della passione dei giocatori di ogni tipo.

Triangle Strategy / 4 marzo – Nintendo Switch

Decidi il destino di tre potenti regni in TRIANGLE STRATEGY, un gioco di ruolo tattico per Nintendo Switch presentato in uno strabiliante HD-2D. In questa storia ricca di bivi guidi Serenoa Wolfhort e i suoi fedeli compagni attraverso battaglie strategiche e difficili dilemmi morali. Opterai per una moralità virtuosa, per la difesa della libertà oppure per il pragmatismo? Segui solo le tue convinzioni.

Persona 4 Arena Ultimax / 17 marzo – PS4 / Nintendo Switch

Persona 4 Arena Ultimax vede ancora una volta il cast di Persona 3 e Persona 4 unire le forze per competere nel P-1 Climax, una serie di battaglie da vincere prima della fine del mondo e per scoprire la mente diabolica che manovra il torneo. Il cast originale sarà inoltre affiancato da alcuni volti nuovi, tra cui Junepi Iori, Yukari Takeba, Rise Kujikawa e altri.

Kirby e La Terra Perduta / 25 marzo – Nintendo Switch

La prossima avventura di Kirby su Nintendo Switch sarà in 3D! In questo nuovo titolo, i giocatori potranno esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Quali minacce dovrà affrontare questa volta il nostro eroe mentre si fa strada tra i resti di un’antica civiltà?

GhostWire: Tokyo / 25 marzo – PS5

Tokyo è sopraffatta da letali forze soprannaturali, evocate da un pericoloso occultista, che hanno causato la scomparsa della popolazione della città in un lampo. Alleati con una potente entità spettrale nella sua sete di vendetta e padroneggia un potente arsenale di abilità per rivelare l’oscura verità che si cela dietro a questa scomparsa, man mano che affronti l’ignoto in Ghostwire: Tokyo.

PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: i giochi in uscita a marzo 2022