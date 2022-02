Pokémon Diamante e Perla, l'intera soundtrack degli originali è ora disponibile gratis

The Pokémon Company ha rilasciato un’intera libreria di suoni online (raggiungibile a questo link) aperta a tutti gli utenti, che potranno ora ascoltare brani ed effetti sonori di Pokémon Diamante e Perla. Non parliamo dei più recenti remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ma degli originali usciti per Nintendo DS nel lontano 2006.

Un regalo che sarà particolarmente gradito dai nostalgici del franchise, che avranno libera scelta fra ben 149 tracce ed effetti sonori dei due giochi. Gli utenti, inoltre, possono selezionare i loro sei brani preferiti per combinare una sorta di playlist “squadra”: un curioso e divertente riferimento ai team di Pokémon che accompagnano l’allenatore protagonista durante la sua avventura a caccia di mostriciattoli.

Announcing the Pokémon DP Sound Library! 🎶 All the music you love from the original Pokémon Diamond and Pokémon Pearl games is now available to listen to AND download for use in personal video and music creation. 🎧 Tune in: https://t.co/jtypxqVG5o pic.twitter.com/5r3rTtmcjn — Pokémon (@Pokemon) February 2, 2022

Sono disponibili anche una serie di playlist realizzate ad hoc, intitolate “Adventurous”, “Power-Up”, “Challenge” e “Relax”. Un’altra interessante funzione è la possibilità di scaricare elementi della soundtrack ed utilizzarli gratuitamente per progetti e attività creative, come video e canzoni. E già qualche primo approccio c’è: il DJ Giapponese Alan Shirahama ha infatti utilizzato alcune tracce della libreria per riarrangiarle in un proprio brano.

Non è chiaro se si tratti di un progetto solitario oppure se sarà replicato in futuro, magari con un altro gioco Pokémon o più in generale di Nintendo. La novità arriva qualche giorno dopo che l’azienda di Kyoto ha deciso di bloccare e rimuovere oltre 1300 video da YouTube che utilizzavano brani dei suoi videogiochi per “violazione di Copywright”. I video in questione erano stati realizzati e pubblicati dallo youtuber GilvaSunner, che si è giustificato spiegando che i contenuti non erano monetizzati e perciò senza alcuna forma di profitto.