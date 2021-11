Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo trailer giapponese mostra gli highlights dei titoli

Nintendo Japan ci regala un nuovo trailer lungo ben 5 minuti di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. I due re-make di quarta generazione, sviluppati da ILCA e in uscita il prossimo 19 novembre, si mostrano in tutto il loro splendore in un recap che illustra i punti principali dei titoli. Sebbene tutto in lingua giapponese, le immagini e i filmati parlano da soli. Nel video viene mostrato il primo incontro fra il protagonista e l'eccentrico Barry con il professor Rowan, colui che ci donerà il nostro primo Pokémon dopo averci salvato da uno stormo di Starly selvatici piuttosto nervosi.

L'enorme regione di Sinnoh, con tutti i suoi percorsi, prati fioriti, boschi e anfratti cavernosi, è pronta ad accogliere nuove avventure. E, ovviamente, incredibili sfide con i numerosi Pokémon Trainer e Capipalestra che incontreremo lungo il nostro percorso verso la Lega. E, fra una medaglia e l'altra, potremo prenderci una pausa ed esplorare i misteriosi sotterranei, culla di biglie e oggetti rari, nelle cui pareti potremo dare vita alla nostra personalissima base segreta. Tornano anche le Super Gare Pokémon, una competizione dove a farla da padrone non sono attacchi e forza bruta, ma virtù ed aspetto fisico.

Il Pokémon è il migliore amico dell'uomo… o no?

Se credevate che il Pokémon iniziale fosse il vostro alleato migliore nel corso dell'avventura, vi sbagliavate: il migliore amico di ogni allenatore è il suo PokéKron, uno strumento a forma di orologio che contiene in sé numerose e utili funzioni per renderci la vita un pochino più facile. Fra le applicazioni mostrate in trailer ci sono l'orologio digitale, il contapassi, il ricerca strumenti, la lista Pokémon, testa o croce e la nuova funzione che permette di richiamare una MN senza possedere un mostriciattolo che la conosce in squadra.

Le funzionalità online completano il tutto: scambia e lotta con amici vicini e lontani all'interno della rinnovata Sala Contatto, oppure divertiti nei sotterranei. Ma ogni luce, si sa, proietta dietro di sé un'ombra. Quella che sta per calare sulla Regione di Sinnoh è più buia e minacciosa che mai e coinvolge il malvagio Team Galassia. Il loro obiettivo? Catturare i leggendari Dialga e Palkia per creare da zero l'intero universo. L'ultima battaglia alla Vetta Lancia sancirà il destino dell'intera Regione: riuscirai a portare il peso di una tale responsabilità?