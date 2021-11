Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, svelati i leggendari esclusivi: ecco quali sono e come ottenerli

A pochissimi giorni dall'uscita di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, previsti per il 19 novembre, The Pokémon Company ha rilasciato un trailer inaspettato – forse l'ultimo prima della fatidica data. Le nuove immagini hanno svelato una nuova feature di gioco: si tratta del Parco Rosa Rugosa. Un'area più o meno vasta ed esplorabile che cela in sé la presenza di incredibili mostriciattoli leggendari, diversi in base alla versione di gioco.

Ma catturarli, a dispetto del nome del Parco, non sarà tutto rose e fiori. L'allenatore dovrà raccogliere delle speciali piastre, elementi chiave da utilizzare al momento opportuno. Piastre che scateneranno l'emozione di non pochi fan d vecchia data: il loro aspetto, infatti, è ispirato alle cartucce originarie dei giochi, che a seconda del leggendario di appartenenza avranno la forma di una cartuccia per Game Boy Color oppure per Game Boy Advance. Un gradito omaggio alle origini di Pokémon, una delle serie più fortunate del mondo videoludico, nonché un tuffo nel passato per quegli allenatori nostalgici che non hanno mai abbandonato la serie.

Quali sono le esclusive e come accedere al Parco

Come anticipato, ogni versione di gioco avrà a che fare con leggendari differenti, come da sempre accade nella saga dei mostriciattoli tascabili. Chi possiede Pokémon Diamante Lucente potrà catturare all'interno del Parco Rosa Rugosa Ho-Oh, Entei, Raikou e Suicune, mentre i possessori di Pokémon Perla Splendente gli esclusivi saranno Lugia, Moltres, Zapdos e Articuno. Mewtwo e Rayquaza saranno invece disponibili in entrambe le versioni di gioco. Come riporta il sito web ufficiale, il Parco potrà essere visitato soltanto dopo essere entrati per la prima volta nella Sala d'Onore (e cioè dopo aver battuto la Lega Pokémon di Sinnoh).

Per accedere al contenuto sarà necessario installare gli aggiornamenti disponibili all'uscita dei giochi, il 19 novembre, dal peso complessivo stimato di 3 GB come riportano alcune fonti online. Le sorprese, comunque, non sono finite qui. All'interno del trailer è stato infatti rivelato che i giocatori in possesso dei dati di gioco di titoli Pokémon precedenti riceveranno degli esclusivi Pokémon Misteriosi. Mew sarà disponibile per gli utenti con Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, mentre Jirachi per coloro che possiedono Pokémon Spada e Scudo.

A tal proposito, c'è una piccola novità anche per Leggende Pokémon: Arceus. In presenza di dati di gioco da Pokémon Spada o Scudo sarà possibile ottenere una speciale missione che consentirà di catturare il misterioso Shaymin Forma Terra, mentre capi d'abbigliamento ispirati alle due mascotte Pokémon saranno disponibili con dati di gioco da Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee.