Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, un glitch permette di catturare il misterioso Shaymin

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno fatto il loro debutto su Nintendo Switch soltanto lo scorso venerdì 19 novembre, ma già fanno parlare di sé. Un utente avrebbe infatti scovato un glitch che permetterebbe di catturare Shaymin, il Pokémon Gratitudine. Il mostriciattolo fa infatti parte di quel gruppo di Pokémon noti come “misteriosi”, introvabili all'interno dei giochi classici a meno che non venga rilasciato un oggetto speciale che attivi l'evento dedicato.

Nel caso specifico di Shaymin l'oggetto in questione è la Lettera di Oak che fa apparire la Via Frangimare e consente di raggiungere il Paradiso Fiore, dimora del Pokémon. Il glitch scovato da un utente non fa altro che attivare forzatamente la comparsa dell'area sfruttando la MN Surf che, se utilizzata al momento giusto poco prima di una lotta, permette al giocatore di superare i confini fisici di gioco e raggiungere la zona non ancora sbloccata. Per riuscire nell'intento è necessario avere già battuto la Lega Pokémon e ottenuto il Pokédex Nazionale, dopodiché recarsi lungo il Percorso 224 stando ben attenti a non sfidare un allenatore Cinturanera, fondamentale per la buona riuscita nel glitch.

Anche nei titoli originali esisteva un glitch simile

Anche nei titoli originali di quarta generazione, Diamante e Perla, era possibile ottenere Shaymin sfruttando un glitch molto simile. Muovendosi con la bicicletta seguendo una precisa sequenza a Giubilopoli, infatti, permetteva al giocatore di entrare nel “Void”, una vera e propria zona buia oltre i confini del gioco che consentiva di raggiungere luoghi bloccati, come il Paradiso Fiore di Shaymin e l'Isola Lunanuova, dove era possibile catturare il misterioso Darkrai.

È chiaro che ILCA, la software house che si è occupata dello sviluppo dei due titoli per conto di Game Freak, sistemerà il glitch, ma nel frattempo i giocatori si stanno sbizzarrendo in video, immagini e shiny hunt per trovare il mostriciattolo misterioso nella sua versione cromatica. Vuoi provare anche tu a catturare il Pokémon Gratitudine? Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono in offerta al 17% di sconto su Amazon.