Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendete in preordine a prezzo PAZZO

Essere amanti del mondo Pokémon significa star aspettando con frenesia l'uscita di Pokémon Lucente e Perla Splendete con tremore. Se anche tu ricadi in questa categoria ti informo che hai un'occasione più unica che rara ossia quella di acquistare tutti e due i giochi a prezzo ottimo: appena 99,99€ su Amazon grazie alla promozione in corso. In particolar modo risparmi il 16% e li ricevi a casa a partire dal 19 novembre 2021 ossia dalla data di lancio.

Le consegne? Ovviamente gratuite e veloci grazie alle spedizioni Prime garantite.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendete: cosa aspettarti da queste versioni

Vivere l'esperienza integrale ma sotto una nuova veste: è questo quello che ti permettono di fare i due nuovi giochi presto in uscita su Nintendo Switch. Spediti singolarmente, entrambi sono stati sviluppati per permetterti di affrontare un gameplay liscio come l'olio ma che ti faccia ricordare la storia originale così come l'hai sempre conosciuta.

Non devi avere timore: entrambi sono stati adornati di colori brillanti e di una grafica nuova così non potrai perderti neanche uno dei mille dettagli presenti. In più tutti i luoghi presenti nelle versioni originali sono stati riportati con cura.

Sei nuovo a questi titoli? Ancora meglio perché potrai viverli senza buchi di trama ma bensì avere l'occasione di completare finalmente la saga.

Acquista subito il tuo bundle con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendete a soli 99,99€ su Amazon. Le spedizioni hanno inizio a partire dal 19 novembre 2021 ossia dalla data di uscita di entrambi i titoli. Non paghi alcun costo di spedizione e li ricevi in pochissimo tempo.