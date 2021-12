Pokémon GO accoglie il nuovo anno con degli eventi... "elettrizzanti"

Pokémon GO si prepara ad accogliere l'anno nuovo con una serie di eventi davvero… “elettrizzanti”! Nuovi raid leggendari, megaevoluzioni inedite e il Community Day di rito: ecco tutte le novità in programma per Capodanno e per il mese di gennaio che saranno rese disponibili da Niantic.

Evento di Capodanno : dalle 22:00 di venerdì 31 dicembre 2021 alle 20:00 di martedì 4 gennaio 2022 (ora locale), festeggiamo il nuovo anno insieme a Pokémon con nuovi costumi e oggetti avatar.

: dalle 22:00 di venerdì 31 dicembre 2021 alle 20:00 di martedì 4 gennaio 2022 (ora locale), festeggiamo il nuovo anno insieme a Pokémon con nuovi costumi e oggetti avatar. Montagne di potere : dalle 10:00 di venerdì 7 gennaio 2022 alle 20:00 di giovedì 13 gennaio 2022 (ora locale), sarà possibile collaborare con Spark (il Capitano del Team Instinct) per sbloccare la seconda parte della porta misteriosa percorrendo una zona che ricorda quella montana tipica di regioni come Johto e Sinnoh.

: dalle 10:00 di venerdì 7 gennaio 2022 alle 20:00 di giovedì 13 gennaio 2022 (ora locale), sarà possibile (il Capitano del Team Instinct) per sbloccare la seconda parte della porta misteriosa percorrendo una zona che ricorda quella montana tipica di regioni come Johto e Sinnoh. Evento a tema Elettro e Acciaio ispirato alla centrale elettrica della regione di Kanto: dalle 10:00 di mercoledì 19 gennaio 2022 alle 10:00 di martedì 1° febbraio 2022 (ora locale), continueremo a collaborare con Spark per radunare alcuni Pokémon elettrizzanti, in modo da sbloccare l'ultima parte della porta misteriosa. Sembra che le voci sull'esistenza di questa porta e sul possibile potere in essa racchiuso siano giunte anche all'orecchio di alcuni malvagi…

Pokémon protagonisti nei raid

A gennaio, per la prima volta in Pokémon GO, Genesect con un Voltmodulo apparirà nei raid a cinque stelle. Insieme a lui anche due grandi ritorni: Regice e Heatran. Fino a venerdì 7 gennaio resterà Kyurem, a cui seguiranno Heatran (fino al 15 gennaio), Genesect fino al 24 gennaio e Regice, che accompagnerà tutti gli allenatori fino al 1° febbraio.

Anche i megaraid riceveranno una gradita novità: per la prima volta, infatti, farà la sua comparsa MegaAerodactyl. E con un po' di fortuna, sarà possibile perfino incontrarne un esemplare cromatico. Fino al 7 gennaio apparirà MegaAbomasnow, mentre il nuovo MegaAerodactyl debutterà alle ore 10 dello stesso giorno e sarà possibile trovarlo nei megaraid fino a martedì 1° febbraio.

Community Day di gennaio

Il Community Day di gennaio si terrà domenica 16 gennaio dalle 11 alle 17 (ora locale) e avrà come protagonista Spheal, il Pokémon Rotolante. Facendo evolvere Sealeo, l'evoluzione di Spheal, nel corso dell'evento oppure fino a due ore dopo sarà possibile ottenere un Walrein che conosce l'attacco caricato Geolancia e l'attacco veloce Polneve. Inoltre, saranno attivi i seguenti bonus:

Triplo dei PE da cattura

L'aroma attivato durante l'evento durerà per tre ore

I moduli esca attivati durante l'evento dureranno tre ore

Scattate alcune foto durante il Community Day per ricevere una sorpresa

Ore del Pokémon in primo piano e ricompense della scoperta straordinaria

Le nuove ricompense della scoperta straordinaria saranno disponibili dalle 22 di sabato 1° gennaio fino alle 22 di martedì 1° febbraio. Completando ogni giorno le missioni, al settimo timbro sarà possibile ottenere un Onix e megaenergia di Steelix.

Infine, durante il mese di gennaio, l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì dalle 18 alle 19. Ciascuna di queste ore avrà come protagonista un Pokémon sempre diverso e un bonus speciale.