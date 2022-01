Pokémon GO: febbraio ricchissimo tra Capodanno Lunare, San Valentino e nuovi Pokémon

Pokémon GO, disponibile su dispositivi mobile iOS e Android ormai dal 2016, è ancora oggi uno dei videogame da touchscreen più popolari.

Con i server sempre affollati, è naturale che gli sviluppatori di Niantic continuino a supportare il loro progetto in realtà aumentata, andando ad aggiornare attività e creature a cadenza mensile.

Febbraio non farà di certo eccezione, con la compagnia ad aver già svelato un programma ricchissimo per il mese a venire. Programma che fa rima prima di tutto con il consueto Community Day, questa volta tutto dedicato al Pokémon Gramigna Hoppip.

Hop into February’s events and updates! 🌾 Learn about upcoming raids, Research Breakthroughs, Spotlight Hours, Pokémon GO Tour: Johto, Lunar New Year, Valentine’s Day, and more as the Season of Heritage continues! 💌 Learn more here: https://t.co/FBPvuVkhgj pic.twitter.com/7Rhs206jDJ — Pokémon GO (@PokemonGoApp) January 25, 2022

Non solo, come comunicato via Twitter, le novità per Pokémon GO non si fermano qui, considerando che ci saranno diverse attività inedite nel corso delle prossime settimane. Più nello specifico si parla di:

Capodanno Lunare : l'evento per celebrare l'inizio dell'Anno della Tigre prenderà il via il prossimo martedì 1 febbraio e si protrarrà sino al successivo lunedì 7 febbraio 2022.

: l'evento per celebrare l'inizio dell'Anno della Tigre prenderà il via il prossimo martedì 1 febbraio e si protrarrà sino al successivo lunedì 7 febbraio 2022. San Valentino : da giovedì 10 febbraio sino a lunedì 14 febbraio 2022, Pokémon GO si veste di rosso e ospita i festeggiamenti a tema San Valentino. Al momento, non sono ancora stati diffusi i dettagli in merito all'evento, ma Niantic ha anticipato che un'intera catena evolutiva di creature di tipo Folletto debutterà per l'occasione nel gioco mobile.

: da giovedì 10 febbraio sino a lunedì 14 febbraio 2022, Pokémon GO si veste di rosso e ospita i festeggiamenti a tema San Valentino. Al momento, non sono ancora stati diffusi i dettagli in merito all'evento, ma Niantic ha anticipato che un'intera catena evolutiva di creature di tipo Folletto debutterà per l'occasione nel gioco mobile. Evento preliminare del Tour GO di Johto: in vista dell'appuntamento con il Tour Johto di Pokémon GO, da venerdì 18 febbraio sino a venerdì 25 febbraio 2022 gli Allenatori potranno cimentarsi con un evento dedicato alle PokéBall.

Insomma, pare che la carne al fuoco non manchi di certo, mentre gli Allenatori in possesso di un Nintendo Switch potranno lanciarsi a breve sul nuovo Leggende Pokémon: Arceus, in uscita in esclusiva il 28 gennaio.