Pokémon GO: il Community Day torna in Italia dal vivo, ecco le città

I fan italiani di Pokémon GO possono iniziare ad esultare e a lucidare virtualmente la loro fedele PokéBall.

Sì perché, con un comunicato ufficiale, gli sviluppatori di Niantic hanno annunciato che il Community Day di agosto 2022 tornerà dal vivo anche in Italia, con diverse città del nostro Paese ad ospitare l’evento a cui prendere parte per ottenere svariati bonus in-game.

Il nuovo Community Day di Pokémon GO partirà sabato 13 agosto 2022, spingendo gli Allenatori ad andare a caccia di colorate creature all’aria aperta, per quello che, secondo uno studio, è un videogame capace addirittura di combattere la depressione.

Dalle ore 11:00 alle 14:00 del fuso orario italiano, in una selezione di Comuni specifici – elencati in seguito in questo stesso articolo – avranno luogo eventi dal vivo durante i quali gli allenatori potranno incontrarsi, scambiare creature e condividere le loro esperienze sui social utilizzando l’hashtag #MeetYouOutThere.

Ecco di seguito tutti i dettagli sulle città italiane coinvolte nel Community Day che si terrà tra due settimane:

Torino : Via Giuseppe Luigi Lagrange

: Via Giuseppe Luigi Lagrange Verona : Piazza Pradaval

: Piazza Pradaval Bologna : Parco di Villa Angeletti (Via de’ Carracci)

: Parco di Villa Angeletti (Via de’ Carracci) Bari: Piazza Armando Diaz

Che siate o meno nei pressi di uno dei luoghi indicati nell’elenco, potrete inoltre ottenere un maggior numero di oggetti in Pokémon GO semplicemente interagendo con uno dei 180 PokéStop selezionati dagli sviluppatori nel corso del Community Day.

Come sottolineato dal team Ninatic Lab, “Quando giocate a Pokémon GO, ricordatevi di prestare attenzione all’ambiente circostante e di rispettare le norme dettate dalle autorità sanitarie locali. Gli eventi in programma potrebbero subire variazioni. Abbiamo collaborato con le amministrazioni e i consigli comunali per garantire la sicurezza degli Allenatori e che ogni evento sia conforme alle norme relative al COVID-19”.