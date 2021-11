Pokémon GO, la stagione si chiude con una nuova forma di Hoopa: ecco come ottenerla

Soltanto qualche mese fa, il misterioso Hoopa faceva il suo debutto su Pokémon GO. Durante questo arco di tempo si è svolta la stagione del Pokémon Birba, con tanti eventi e missioni tutte da sbloccare, oltre che la possibilità di catturarne il mostriciattolo protagonista. La stagione sta per giungere al termine e Hoopa presto cederà il posto ad un nuovo debutto. Non prima, però, di mostrarsi nella sua forma alternativa, ovvero la forma Libera. La ricerca speciale del Pokémon Birba Libero prenderà il via dalle 10 di venerdì 26 novembre. Per accedervi sarà necessario completare la storia di ricerca speciale Birbanterie Incomprese di questa stagione entro le 9:59 di mercoledì 1° dicembre. Se non doveste riuscire a completarla, avrete la possibilità di acquistare un biglietto al costo di 4,99 dollari (o prezzo equivalente nella valuta locale).

Hoopa Libero: ecco come ottenere la forma alternativa

Potrete cambiare la forma di Hoopa soltanto dopo aver completato la seconda serie di missioni nella ricerca speciale del Pokémon Birba Libero. Ovviamente sarà necessario aver catturato il mostriciattolo misterioso prima di procedere. Per trasformare Hoopa dalla sua forma Vincolata a Libera occorreranno 50 caramelle Hoopa e 10.000 unità di polvere di stelle. Viceversa, invece, serviranno 10 caramelle Hoopa e 2.000 unità di polvere di stelle. Le risorse necessarie potranno essere guadagnate completando le missioni della nuova ricerca speciale.

Per celebrare la fine della stagione del Pokémon Birba, Niantic ha organizzato un evento che partirà alle 10 di venerdì 26 novembre e terminerà alle 10 di mercoledì 1° dicembre. Oltre ai bonus attivi, ovvero caramelle raddoppiate per i trasferimenti e doppi PE da cattura, ci saranno anche delle speciali Ore dei Raid che avranno come protagonisti diversi Pokémon Leggendari. Dalle 18 alle 19 di venerdì 26 novembre incontreremo Articuno, Zapdos e Moltres, sabato 27 novembre sarà il turno di Heatran, mentre domenica 28 novembre ci saranno Regirock, Regice e Registeel. Infine, lunedì 29 novembre torneranno Cobalion, Terrakion e Virizion. E, con un po' di fortuna, potrete incontrarne un esemplare cromatico.

Oltre alle Ore dei Raid aggiuntive ci saranno anche altre Ore del Pokémon in primo piano, che avranno luogo dalle 12 alle 13. Il 26 novembre toccherà a Rattata, il 27 novembre a Sableye, mentre il 28 novembre sarà il turno di Pikachu e il 29 novembre ci sarà Beldum. Infine, completando la ricerca speciale del Pokémon Birba Libero, potrete ottenere la nuova t-shirt Hoopa per il vostro avatar, che sarà messa a disposizione a pagamento per coloro che non riusciranno a completare la ricerca speciale.