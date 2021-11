Pokémon GO, Niantic svela le novità di dicembre: pronti per un tuffo nel passato?

Niantic ha rilasciato la programmazione di dicembre per Pokémon GO, il famoso mobile game a realtà aumentata che quest'anno festeggia il suo quinto anniversario. Tra le tante novità, la più importante riguarda la nuova rotazione dei raid a cinque stelle che nel mese di dicembre ospiteranno Reshiram, Zekrom e Kyurem, il Trio Tao giunto direttamente da Unima. Anche i megaraid si aggiornano e per l'occasione farà per la prima volta la sua comparsa MegaSteelix. Come da tradizione, l'ultimo Community Day dell'anno è ideato come una sorta di “recap” in cui avremo l'opportunità di ottenere i Pokémon protagonisti di tutto il 2021 e le rispettive mosse esclusive. Infine, Niantic ha annunciato una serie di eventi in arrivo per il mese di dicembre e una nuova stagione. Diamo un'occhiata più approfondita a tutte le novità.

Scoperta straordinaria di dicembre e offerte settimanali

Deino, il Pokémon Impeto, sarà il nuovo protagonista della scoperta straordinaria: colleziona i timbri per sette giorni di fila e avrai la possibilità di affrontarlo. Con un po' di fortuna, potrai ottenerlo anche nella sua forma cromatica. La scoperta straordinaria avrà inizio dalle 22 di mercoledì 1° dicembre alle 22 di sabato 1° gennaio 2022. Ogni lunedì di dicembre, inoltre, con 1 Pokémoneta nel negozio potrai acquistare un'offerta una tantum con un biglietto raid da remoto e tanti utili strumenti.

Pokémon protagonisti nei raid

Come già anticipato, a dicembre Reshiram, Zekrom e Kyurem torneranno nei raid a cinque stelle. Inoltre, per la prima volta, saranno disponibili anche nella loro versione cromatica. Potrai incontrare Reshiram e Zekrom da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre; Kyurem, invece, schiuderà dalle uova leggendarie da giovedì 16 dicembre a venerdì 31 dicembre. Per quanto riguarda invece di megaraid, farà il suo debutto MegaSteelix, il Pokémon Terra/Acciaio, a partire da mercoledì 1° dicembre fino a giovedì 23 dicembre. Successivamente sarà il turno di MegaAbomasnow, che tornerà da giovedì 23 dicembre a venerdì 7 gennaio. I raid a rotazione iniziano e finiscono tutti alle 10 ora locale dei giorni indicati. Ogni martedì, inoltre, ci sarà l'ora del Pokémon in primo piano, che a dicembre avrà come protagonisti Electabuzz (7 dicembre), Magmar (14 dicembre), Snover (21 dicembre) e Cubchoo (28 dicembre).

Community Day di dicembre ed eventi in arrivo

L'ultimo Community Day dell'anno si terrà sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre. Nel corso dell'evento i Pokémon protagonisti dei Community Day di tutto il 2021 compariranno più spesso allo stato selvatico, schiuderanno dalle uova e appariranno nei raid. Tutti avranno la possibilità di essere trovati più facilmente nella loro forma cromatica. Si tratta di un'ottima opportunità per recuperare il mostriciattolo che ci siamo persi durante l'anno oppure per evolvere quelli che già possediamo.

Niantic ha inoltre svelato una serie di eventi che avranno luogo nel mese di dicembre.