Pokémon Let's Go, Pikachu! Il classico (rinnovato) per Nintendo Switch in offerta

Leggende Pokémon: Arceus è alle porte, ma sei legato ancora ai classici del brand? Pokémon Let's Go, Pikachu! è in offerta su Amazon al 17% di sconto, ovvero 49,90 euro. Primo titolo di Game Freak per Nintendo Switch, ripercorrerai le avventure che tanto hanno appassionato i fan di tutto il mondo poco più di vent'anni fa, in veste del tutto rinnovata. La trama ricalca alla perfezione quella del vecchio Pokémon Giallo, ma il sistema di cattura è stato completamente rivoluzionato per assomigliare a quello del mobile game Pokémon GO. Il risultato è un gioco appassionante, divertente e senza impegno.

Pikachu sarà la nostra mascotte durante il nostro viaggio alla conquista della Lega di Kanto. Il topolino elettrico, infatti, non lascerà mai la nostra spalla e sarà sempre pronto per qualche coccola extra fra una lotta e l'altra. Come già anticipato, in questo titolo il sistema di cattura muta completamente. Quando incrociamo un mostriciattolo selvatico non lotteremo più contro di lui, bensì gli lanceremo Poké Ball nella speranza di aggiungerlo al nostro team, proprio come accade in Pokémon GO. Per farlo, il gioco sfrutta tutte le potenzialità di Nintendo Switch e dei suoi joy-con, che possono essere usati per simulare il movimento del braccio quando si cattura. Non manca una coinvolgente modalità multiplayer co-op.

Con così tante funzioni prese “in prestito” dal mobile game di Niantic, appare ovvio il collegamento fra i due giochi. Pokémon Let's Go, Pikachu! è infatti compatibile con Pokémon GO, da cui è possibile trasferire mostriciattoli tascabili. Un'avventura in chiave classica e un po' rivisitata, soprattutto graficamente parlando, ma sempre appagante e – perché no – anche nostalgica. Pokémon Let's Go, Pikachu! è in offerta su Amazon in sconto al 17%.