Pokémon Perla Splendente da mettere sotto l'albero (-18%)

Pronto a iniziare una nuova avventura con Pokémon Perla Splendente? Da mettere sotto l'albero di Natale questo gioco è perfetto, soprattutto se ne approfitti ora visto che è in promozione su Amazon. Praticamente con un ribasso del 18% te lo porti a casa con appena 49,00€ il che è pazzesco.

Le spedizioni non solo sono gratuite e veloci ma sono garantite prima delle feste quindi non puoi correre alcun rischio. Cosa aspetti ad approfittarne?

Pokémon Perla Splendente: il gioco per Nintendo Switch che ti manca

Fratello di Diamante Splendente, questo Pokémon Perla Splendente ti fa vivere l'esperienza originale godendo di tutte le migliorie che esistono al momento. Infatti non si tratta di altro se non della remastered dei titoli che uscirono nel 2006 sul DS e che magari non ti sei potuto godere per un motivo o per un altro.

Approfittando di questa occasione puoi finalmente completare l'esperienza all'ennesima potenza esplorando nuovi mondi e accrescendo la tua fama da allenatore.

Se poi vuoi completare la saga, io ti consiglio di approfittare dello sconto in atto sul bundle che ti fa portare entrambi i titoli a casa a soli 98,40€ su Amazon.

Vuoi iniziare solo con Pokémon Perla Splendente? Allora non perdere altro tempo e clicca subito su “acquista ora”. Con il ribasso in corso lo paghi appena 49,00€ e lo ricevi in uno o due giorni con Prime. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita